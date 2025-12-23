Близько 100 окупантів РФ зайшли в Грабовське на Сумщині, - Трегубов
Російські підрозділи чисельністю близько 100 осіб атакували село Грабовське та намагаються закріпитися на його півдні й просунутися у напрямку населеного пункту Рясне.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне. Студія" повідомив начальник відділу комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.
Він зазначив, що атака була раптовою, станом на зараз у селі тривають бойові дії.
За словами Трегубова, російські підрозділи намагаються закріпитися у південній частині Грабовського.
"Наразі російські підрозділи закріплюються у південній частині Грабовського. Українські сили намагаються вибити їх із займаних позицій. У селі тривають бої", - зазначив він.
Проблема прикордонних сіл
Трегубов наголосив, що населені пункти, розташовані безпосередньо на кордоні з Росією, залишаються вразливими.
За його словами, убезпечити такі села можливо лише за умови створення зони контролю українських військ на кілька кілометрів углиб території РФ, що унеможливило б раптові піхотні проникнення.
Що передувало?
- Раніше ЗМІ повідомили, що росіяни зайшли в прикордонне село на Сумщині й вивезли звідти півсотню людей.
- Згодом у ЗСУ інформацію підтвердили.
- Своєю чергою, начальник відділу комунікацій угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов зазначив, що йдеться про локальну провокацію, а не масштабний прорив.
- Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту відреагувати на викрадення Росією 50 цивільних людей із населеного пункту Грабовське, що в Сумській області.
- 22 грудня президент Володимир Зеленський розповів, що серед 52 цивільних людей, яких російські окупанти вивезли з села Грабовське на Сумщині, були діти. Також в полон РФ потрапили українські військовослужбовці.
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як, ****, 100 підарів зайшли через лбз????
нема ніяких фортифікацій?
нема ніяких блокпостів?
де наша розвідка?
хто ті 13 довбойобів, типу воїни з убд, що були в декілька сотнях метрів від підарів?
поясніть мені, як це сталося, блд!!!
кордон з бєлорсією такий же дірявий як у 2022?
Так казав голобородько, а він же нелох і нетряпка, еге ж?