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Новини Наступ РФ на Сумщину Бої на Сумщині
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Близько 100 окупантів РФ зайшли в Грабовське на Сумщині, - Трегубов

Близько 100 російських військових зайшли в село Грабовське на Сумщині

Російські підрозділи чисельністю близько 100 осіб атакували село Грабовське та намагаються закріпитися на його півдні й просунутися у напрямку населеного пункту Рясне.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне. Студія" повідомив начальник відділу комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

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Він зазначив, що атака була раптовою, станом на зараз у селі тривають бойові дії.

За словами Трегубова, російські підрозділи намагаються закріпитися у південній частині Грабовського.

"Наразі російські підрозділи закріплюються у південній частині Грабовського. Українські сили намагаються вибити їх із займаних позицій. У селі тривають бої", - зазначив він.

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Проблема прикордонних сіл

Трегубов наголосив, що населені пункти, розташовані безпосередньо на кордоні з Росією, залишаються вразливими.

За його словами, убезпечити такі села можливо лише за умови створення зони контролю українських військ на кілька кілометрів углиб території РФ, що унеможливило б раптові піхотні проникнення.

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Що передувало?

  • Раніше ЗМІ повідомили, що росіяни зайшли в прикордонне село на Сумщині й вивезли звідти півсотню людей.
  • Згодом у ЗСУ інформацію підтвердили.
  • Своєю чергою, начальник відділу комунікацій угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов зазначив, що йдеться про локальну провокацію, а не масштабний прорив.
  • Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту відреагувати на викрадення Росією 50 цивільних людей із населеного пункту Грабовське, що в Сумській області.
  • 22 грудня президент Володимир Зеленський розповів, що серед 52 цивільних людей, яких російські окупанти вивезли з села Грабовське на Сумщині, були діти. Також в полон РФ потрапили українські військовослужбовці.

Автор: 

Сумська область (4877) Сумський район (663) Грабовське (35) Рясне (6)
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Топ коментарі
+49
як????
як, ****, 100 підарів зайшли через лбз????
нема ніяких фортифікацій?
нема ніяких блокпостів?
де наша розвідка?
хто ті 13 довбойобів, типу воїни з убд, що були в декілька сотнях метрів від підарів?
поясніть мені, як це сталося, блд!!!

кордон з бєлорсією такий же дірявий як у 2022?
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23.12.2025 13:03 Відповісти
+47
Голову ДПСУ у відставку і під трибунал. ДПСУ зобов'язана вести розвідку і попереджати такі напади. Це повний провал ДПСУ як державної служби! Потрібно вивести ДПСУ з підпорядкування МВС і підпорядкувати Генштабу ЗСУ.
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23.12.2025 13:00 Відповісти
+30
Та фігня, обміняємо на курську волость.
Так казав голобородько, а він же нелох і нетряпка, еге ж?
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23.12.2025 13:08 Відповісти

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