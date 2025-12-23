Близько 100 окупантів РФ зайшли в Грабовське на Сумщині, - Трегубов

Російські підрозділи чисельністю близько 100 осіб атакували село Грабовське та намагаються закріпитися на його півдні й просунутися у напрямку населеного пункту Рясне.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне. Студія" повідомив начальник відділу комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Він зазначив, що атака була раптовою, станом на зараз у селі тривають бойові дії.

За словами Трегубова, російські підрозділи намагаються закріпитися у південній частині Грабовського.

"Наразі російські підрозділи закріплюються у південній частині Грабовського. Українські сили намагаються вибити їх із займаних позицій. У селі тривають бої", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти завдали масованого удару дронами по Сумщині: перебої з електрикою

Проблема прикордонних сіл

Трегубов наголосив, що населені пункти, розташовані безпосередньо на кордоні з Росією, залишаються вразливими.

За його словами, убезпечити такі села можливо лише за умови створення зони контролю українських військ на кілька кілометрів углиб території РФ, що унеможливило б раптові піхотні проникнення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ просунулися біля Юнаківки на Сумщині та Свято-Покровського на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Що передувало?