Окупанти завдали масованого удару дронами по Сумщині: перебої з електрикою

Російські безпілотники атакували цивільну інфраструктуру на півночі Сумщини. Влада повідомляє про перебої з електрикою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

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Цілі ворога

Російські безпілотники атакували цивільну інфраструктуру на Шосткинщині. Також є влучання на Конотопщині.

"Попередньо, люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Наслідки атаки

Григоров повідомив, що внаслідок обстрілу фіксуються перебої з електропостачанням.

"Інформація щодо всіх наслідків атак уточнюється", - додав начальник ОВА.

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