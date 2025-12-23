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Новини Обстріли Сумщини
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Окупанти завдали масованого удару дронами по Сумщині: перебої з електрикою

Шосткинщина та Конотопщина під ударами дронів РФ: світло зникло у населених пунктах

Російські безпілотники атакували цивільну інфраструктуру на півночі Сумщини. Влада повідомляє про перебої з електрикою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник  Сумської ОВА Олег Григоров.

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Цілі ворога

Російські безпілотники атакували цивільну інфраструктуру на Шосткинщині. Також є влучання на Конотопщині.

"Попередньо, люди не постраждали",  - йдеться в повідомленні.

Наслідки атаки

Григоров повідомив,  що внаслідок обстрілу фіксуються перебої з електропостачанням. 

"Інформація щодо всіх наслідків атак уточнюється", - додав начальник ОВА.

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Автор: 

безпілотник БпЛА (6100) Сумська область (4877)
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