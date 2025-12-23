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Окупанти завдали масованого удару дронами по Сумщині: перебої з електрикою
Російські безпілотники атакували цивільну інфраструктуру на півночі Сумщини. Влада повідомляє про перебої з електрикою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
Цілі ворога
Російські безпілотники атакували цивільну інфраструктуру на Шосткинщині. Також є влучання на Конотопщині.
"Попередньо, люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.
Наслідки атаки
Григоров повідомив, що внаслідок обстрілу фіксуються перебої з електропостачанням.
"Інформація щодо всіх наслідків атак уточнюється", - додав начальник ОВА.
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