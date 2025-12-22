Росіяни здійснили понад 80 обстрілів Сумщини: пошкоджені приватні будинки, машина. ФОТО

Протягом доби, з ранку 21 грудня до ранку 22 грудня 2025 року, російські війська здійснили понад 80 обстрілів по 20 населених пунктах у 9 територіальних громадах області.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

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Наслідки обстрілів

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Ворог застосовував артилерію, міномети, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Краснопільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок та легковий автомобіль;

у Глухівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 37 людей.

Сьогодні ворог атакував Сумську громаду

Є влучання у Стецьківському старостаті. На щастя, люди не постраждали. Однак, пошкоджені житлові будинки.

Попередньо, удар було завдано з реактивних систем залпового вогню. Інформація уточнюється.

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