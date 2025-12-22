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Новости Фото Обстрелы Сумщины
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Россияне осуществили более 80 обстрелов Сумской области: повреждены частные дома, машина. ФОТО

В течение суток, с утра 21 декабря до утра 22 декабря 2025 года, российские войска осуществили более 80 обстрелов по 20 населенным пунктам в 9 территориальных громадах области.

Об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

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Последствия обстрелов

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.

Враг применял артиллерию, минометы, FPV-дроны, БПЛА, управляемые авиационные бомбы по территории Сумщины.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Краснопольской громаде поврежден частный жилой дом и легковой автомобиль;
  • в Глуховской громаде поврежден частный жилой дом.

За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных громад эвакуировано 37 человек.

Сегодня враг атаковал Сумскую громаду

Есть попадания в Стецковском старостате. К счастью, люди не пострадали. Однако повреждены жилые дома.

Предварительно, удар был нанесен из реактивных систем залпового огня. Информация уточняется.

обстрел

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армия РФ (23251) обстрел (33659) Сумская область (4320)
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