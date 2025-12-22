Россияне осуществили более 80 обстрелов Сумской области: повреждены частные дома, машина. ФОТО
В течение суток, с утра 21 декабря до утра 22 декабря 2025 года, российские войска осуществили более 80 обстрелов по 20 населенным пунктам в 9 территориальных громадах области.
Об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Последствия обстрелов
Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.
Враг применял артиллерию, минометы, FPV-дроны, БПЛА, управляемые авиационные бомбы по территории Сумщины.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Краснопольской громаде поврежден частный жилой дом и легковой автомобиль;
- в Глуховской громаде поврежден частный жилой дом.
За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных громад эвакуировано 37 человек.
Сегодня враг атаковал Сумскую громаду
Есть попадания в Стецковском старостате. К счастью, люди не пострадали. Однако повреждены жилые дома.
Предварительно, удар был нанесен из реактивных систем залпового огня. Информация уточняется.
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