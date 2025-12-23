728 0
Оккупанты нанесли массированный удар дронами по Сумщине: перебои с электричеством
Российские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру на севере Сумской области. Власти сообщают о перебоях с электричеством.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает начальник Сумской ОГА Олег Григоров.
Цели врага
Российские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру в Шосткинском районе. Также есть попадания в Конотопском районе.
"Предварительно, люди не пострадали", - говорится в сообщении.
Последствия атаки
Григоров сообщил, что в результате обстрела фиксируются перебои с электроснабжением.
"Информация о всех последствиях атак уточняется", - добавил начальник ОВА.
