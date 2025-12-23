Оккупанты нанесли массированный удар дронами по Сумщине: перебои с электричеством

Российские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру на севере Сумской области. Власти сообщают о перебоях с электричеством.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает начальник Сумской ОГА Олег Григоров.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Цели врага

Российские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру в Шосткинском районе. Также есть попадания в Конотопском районе.

"Предварительно, люди не пострадали", - говорится в сообщении.

Последствия атаки

Григоров сообщил, что в результате обстрела фиксируются перебои с электроснабжением.

"Информация о всех последствиях атак уточняется", - добавил начальник ОВА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне осуществили более 80 обстрелов Сумщины: повреждены частные дома, машина. ФОТО