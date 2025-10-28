Ситуація під Куп’янськом стабільна та контрольована, - "Хартія"

Ситуація під Куп’янськом залишається стабільною та контрольованою силами оборони України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу Еспресо повідомив начальник штабу батальйону оперативного призначення 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія" із позивним "Мел".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Знаю, що ситуація під Куп’янськом стабільна і контрольована Силами оборони України. Те, що доповідають Путіну - ми ж усі чудово розуміємо, що доповідають лише те, що він хоче чути. Наразі спілкуємося з побратимами, і ситуація там доволі контрольована з логістичної та бойової точки зору", - зазначив командир.

Харківський напрямок: перегрупування та мінування

Військовий додав, що на Харківському напрямку ситуація дуже динамічна. Противник зараз перегруповує сили, відновлює втрати та здійснює мінування територій.

"Противник зараз зосереджує свої сили на перегрупуванні, на поновленні своїх втрат. Також увесь час він здійснює мінування та комплексні артилерійські ураження", - наголосив командир.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ситуація на трьох напрямках фронту нині перебуває у гострій фазі, - Нацгвардія

Яка нині ситуація у Куп'янську

Станом на ранок 28 жовтня 2025 року ситуація у Куп'янську, Харківська область, залишається напруженою. За даними Генштабу, протягом останньої доби російські війська здійснили дев'ять атак на Куп'янському напрямку, зокрема в районах Степової Новоселівки, Зеленого Гаю та у бік Піщаного. Сили оборони України успішно відбивали ці штурми.

Начальник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що 27 жовтня внаслідок обстрілу Куп'янська постраждав 41-річний чоловік, якому була надана медична допомога.

Наприкінці вересня Синєгубов повідомляв, що у місті залишилось понад 700 цивільних, ворожі обстріли знищили усю критичну інфраструктуру.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДРГ у Куп’янську та загроза оточення: Як 15 бригада НГУ утримує стратегічний вузол від російських штурмів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж