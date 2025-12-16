Коаліція охочих розробила конкретні військові плани для підтримки України, - Стармер

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що країни-учасниці Коаліції охочих розробили військові плани для України у повітрі, на морі та на суші.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".

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Стармер наголосив, що наразі Коаліція охочих об’єднує близько 35 країн.

"Ми сказали їм [військовим]: "Ми хочемо військові плани для повітря, для моря і для суші, а також для власних спроможностей України". Тож тепер ми маємо військові плани у кожній із цих сфер", – наголосив Стармер.

Можливе наземне розгортання

На запитання про присутність британського персоналу та техніки "на землі", прем’єр підтвердив, що така опція можлива, але наразі пріоритетом є досягнення справедливого та тривалого миру.

"Якщо буде необхідно, це дійсно передбачає наземне розгортання [військ], але, очевидно, на цей час першочерговим є питання, чи зможемо ми досягти справедливого і тривалого миру", – пояснив Стармер.

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Принципи переговорів та гарантії безпеки

Стармер підкреслив, що будь-які мирні угоди повинні спиратися на жорсткі силові гарантії, інакше вони приречені на провал.

"Історія Європи рясніє мирними угодами, у які люди вірили, але які врешті-решт розвалювалися і призводили до ще гірших конфліктів", – застеріг прем’єр.

Він також окреслив фундаментальні принципи для переговорів:

Жодних рішень про Україну без участі Києва.

Рішення щодо територій ухвалює лише Україна.

Сильні гарантії безпеки.

Залучення НАТО та ЄС у процес ухвалення рішень.

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