Коаліція охочих розробила конкретні військові плани для підтримки України, - Стармер
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що країни-учасниці Коаліції охочих розробили військові плани для України у повітрі, на морі та на суші.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".
Стармер наголосив, що наразі Коаліція охочих об’єднує близько 35 країн.
"Ми сказали їм [військовим]: "Ми хочемо військові плани для повітря, для моря і для суші, а також для власних спроможностей України". Тож тепер ми маємо військові плани у кожній із цих сфер", – наголосив Стармер.
Можливе наземне розгортання
На запитання про присутність британського персоналу та техніки "на землі", прем’єр підтвердив, що така опція можлива, але наразі пріоритетом є досягнення справедливого та тривалого миру.
"Якщо буде необхідно, це дійсно передбачає наземне розгортання [військ], але, очевидно, на цей час першочерговим є питання, чи зможемо ми досягти справедливого і тривалого миру", – пояснив Стармер.
Принципи переговорів та гарантії безпеки
Стармер підкреслив, що будь-які мирні угоди повинні спиратися на жорсткі силові гарантії, інакше вони приречені на провал.
"Історія Європи рясніє мирними угодами, у які люди вірили, але які врешті-решт розвалювалися і призводили до ще гірших конфліктів", – застеріг прем’єр.
Він також окреслив фундаментальні принципи для переговорів:
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Жодних рішень про Україну без участі Києва.
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Рішення щодо територій ухвалює лише Україна.
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Сильні гарантії безпеки.
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Залучення НАТО та ЄС у процес ухвалення рішень.
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Не плани треба, а об'єднаний військовий континґент охочих (Королівство, Франція, Німеччина, Швеція, Румунія) в Україні... Звісно, що США всеруться.