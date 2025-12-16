РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9954 посетителя онлайн
Новости Коалиция в поддержку Украины
871 9

Коалиция желающих разработала конкретные военные планы для поддержки Украины, - Стармер

Стармер о военной поддержке и мирных гарантиях для Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что страны-участницы Коалиции желающих разработали военные планы для Украины в воздухе, на море и на суше.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Стармер подчеркнул, что в настоящее время Коалиция желающих объединяет около 35 стран.

"Мы сказали им [военным]: "Мы хотим военные планы для воздуха, для моря и для суши, а также для собственных возможностей Украины". Поэтому теперь у нас есть военные планы в каждой из этих сфер", – подчеркнул Стармер.

Возможное наземное развертывание

На вопрос о присутствии британского персонала и техники "на земле", премьер подтвердил, что такая опция возможна, но пока приоритетом является достижение справедливого и прочного мира.

"Если будет необходимо, это действительно предполагает наземное развертывание [войск], но, очевидно, на данный момент первоочередным является вопрос, сможем ли мы достичь справедливого и прочного мира", – пояснил Стармер.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский рассказал о встрече "Коалиции желающих": Никто не заинтересован в третьем вторжении РФ. ВИДЕО

Принципы переговоров и гарантии безопасности

Стармер подчеркнул, что любые мирные соглашения должны опираться на жесткие силовые гарантии, иначе они обречены на провал.

"История Европы пестрит мирными соглашениями, в которые люди верили, но которые в конце концов разваливались и приводили к еще худшим конфликтам", – предупредил премьер.

Он также обозначил фундаментальные принципы для переговоров:

  • Никаких решений по Украине без участия Киева.

  • Решения по территориям принимает только Украина.

  • Сильные гарантии безопасности.

  • Привлечение НАТО и ЕС к процессу принятия решений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стармер и Схооф по итогам телефонного разговора: Безопасность Украины жизненно важна для безопасности Европы

Автор: 

Стармер Кир (310) Коалиция желающих (83)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
балаболы , каждый ДЕНЬ собираетесь и нихххххх не происходит !!! что вы там делаете трымтитэ от страха ???((((
показать весь комментарий
16.12.2025 09:16 Ответить
зробіть незйомного сталевого намордника для рудого ідіота!
показать весь комментарий
16.12.2025 09:16 Ответить
Оце велике НІ*УЯ... " Я їм сказав, вони мені сказали..."🤢🤢🤢🤢
показать весь комментарий
16.12.2025 09:18 Ответить
О лиш тепер розробили? А до того більше трьох років що робили? Звіздите браття. Все чекаєте, що воно само якось вирішиться і вам воювати не треба буде. Ан ніт, не розсмокчеться. І для вас питання не в тому, чи будете воювати, а в тому, де будете воювати - в Україні, чи на території власних країн.
показать весь комментарий
16.12.2025 09:24 Ответить
Стармер фуфло толкаєт.
показать весь комментарий
16.12.2025 09:29 Ответить
Як казав Майк Тайсон, ...кожен має план до того, поки не отримає по мармизі; після цього всі плани йдуть до дупи... (цитата, звісно, неточна).

Не плани треба, а об'єднаний військовий континґент охочих (Королівство, Франція, Німеччина, Швеція, Румунія) в Україні... Звісно, що США всеруться.
показать весь комментарий
16.12.2025 09:32 Ответить
"коаліція охочих"
показать весь комментарий
16.12.2025 09:34 Ответить
В жодному разі - це вже щось,та надихає на подальше існування співпраці в обороні України....Дай Бог!
показать весь комментарий
16.12.2025 09:34 Ответить
А нам остається тільки надіяться на підтримку! А щож іще?
показать весь комментарий
16.12.2025 09:42 Ответить
 
 