Коалиция желающих разработала конкретные военные планы для поддержки Украины, - Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что страны-участницы Коалиции желающих разработали военные планы для Украины в воздухе, на море и на суше.

Стармер подчеркнул, что в настоящее время Коалиция желающих объединяет около 35 стран.

"Мы сказали им [военным]: "Мы хотим военные планы для воздуха, для моря и для суши, а также для собственных возможностей Украины". Поэтому теперь у нас есть военные планы в каждой из этих сфер", – подчеркнул Стармер.

Возможное наземное развертывание

На вопрос о присутствии британского персонала и техники "на земле", премьер подтвердил, что такая опция возможна, но пока приоритетом является достижение справедливого и прочного мира.

"Если будет необходимо, это действительно предполагает наземное развертывание [войск], но, очевидно, на данный момент первоочередным является вопрос, сможем ли мы достичь справедливого и прочного мира", – пояснил Стармер.

Принципы переговоров и гарантии безопасности

Стармер подчеркнул, что любые мирные соглашения должны опираться на жесткие силовые гарантии, иначе они обречены на провал.

"История Европы пестрит мирными соглашениями, в которые люди верили, но которые в конце концов разваливались и приводили к еще худшим конфликтам", – предупредил премьер.

Он также обозначил фундаментальные принципы для переговоров:

Никаких решений по Украине без участия Киева.

Решения по территориям принимает только Украина.

Сильные гарантии безопасности.

Привлечение НАТО и ЕС к процессу принятия решений.

