Коалиция желающих разработала конкретные военные планы для поддержки Украины, - Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что страны-участницы Коалиции желающих разработали военные планы для Украины в воздухе, на море и на суше.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне".
Стармер подчеркнул, что в настоящее время Коалиция желающих объединяет около 35 стран.
"Мы сказали им [военным]: "Мы хотим военные планы для воздуха, для моря и для суши, а также для собственных возможностей Украины". Поэтому теперь у нас есть военные планы в каждой из этих сфер", – подчеркнул Стармер.
Возможное наземное развертывание
На вопрос о присутствии британского персонала и техники "на земле", премьер подтвердил, что такая опция возможна, но пока приоритетом является достижение справедливого и прочного мира.
"Если будет необходимо, это действительно предполагает наземное развертывание [войск], но, очевидно, на данный момент первоочередным является вопрос, сможем ли мы достичь справедливого и прочного мира", – пояснил Стармер.
Принципы переговоров и гарантии безопасности
Стармер подчеркнул, что любые мирные соглашения должны опираться на жесткие силовые гарантии, иначе они обречены на провал.
"История Европы пестрит мирными соглашениями, в которые люди верили, но которые в конце концов разваливались и приводили к еще худшим конфликтам", – предупредил премьер.
Он также обозначил фундаментальные принципы для переговоров:
-
Никаких решений по Украине без участия Киева.
-
Решения по территориям принимает только Украина.
-
Сильные гарантии безопасности.
-
Привлечение НАТО и ЕС к процессу принятия решений.
