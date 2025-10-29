УКР
Новини Ситуація на Покровському напрямку
2 184 37

РФ стягнула 11 тисяч військових і хоче оточити Покровську агломерацію, - 7 корпус ДШВ

Бої за Покровськ

Для реалізації задуму із оточення Покровської агломерації противник задіяв близько 11 тисяч осіб. Ворожі групи, яким вдалося інфільтруватися у місті, мають на меті просунутися на північний захід та північ від Покровська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Скільки військ накопичив ворог?

Загалом, як зазначається, у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ ворог накопичив близько 27 тис осіб, близько 100 танків, до 260 бойових броньованих машин та до 160 гармат та мінометів .

Також читайте: Ворога у Мирнограді немає, речник обмовився, маючи на увазі Покровськ, - угруповання військ "Схід"

Знищення окупантів 

Захисники Покровської агломерації продовжують оборонну операцію. Загалом за останні два дні у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ українські воїни ліквідували 90 окупантів , ще 42 - поранені. Українські воїни знищили 1 бронетранспортер, 3 бойові машини піхоти, 3 автомобіля, 1 мотоцикл, а також збили та посадили 158 дронів різних типів.

"Безпосередньо у Покровську Сили оборони знищили 18 окупантів", - додали у 7 корпусі ДШВ.

Також читайте: Ворог просочується углиб Покровська та зламав логістику в напрямку Мирнограда, - DeepState

Що передувало?

  • Зеленський стверджує, що бої на фронті контрольовані, українські воїни знищують окупантів біля Покровська та Куп’янська.
  • За даними FT, РФ посилила наступ на сході, ситуація навколо Покровська суттєво погіршилася.
  • 27 жовтня у ДШВ інформували, що у Покровську тривають бої з групами росіян, які просочилися та накопичилися у різних частинах міста.
  • 26 жовтня Зеленський інформував, що росіяни зосередили основну ударну групу проти Покровська, у місті тривають жорсткі бої.
  • За інформацією Генштабу, станом на 26 жовтня у Покровськ просочилося 200 військових РФ, тривають стрілецькі бої.

Нагадування.
В тилу сидить 800 тисяч військових, які ні разу не були на фронті.
На фронті воює лише 300 тисяч.
Які поповнюють свої втрати лише свіжомобілізованими.
Доки в тилу безвилазно буде сидіти 800 тисяч військових, ворог буде легко просуватися щоденно територією України.
Це факт.
ПроСирський виконує своє пряме завдання просирати, місто за містом..
...за посвідченням співробітників правоохоронних органів.
Виведення особового складу з районів, які під загрозою оточення - основна задача.
Основна задача відкинути орків з Покровська ане відходити уполя на зиму та відкотчуватися на Крамоторськ. Бо покотиться з Покровська -аж гай зашумить...
За даної конфігурації фронту навколо Покровська - ставити таку задачу - це свідомо йти назустріч катастрофі. Негайно вивести людей!
Не для творожнікова. Це для нього моветон.
У 7 корпусі ДШВ- 25 тисяч людей. Треба знімати командуваняя 7 корпуса. З їх сторони провал. Корпус Азов Прокопенко з іншого флангу з більш крупнішим угруповання справляється та ліквідувала прорив під Добропіллям
Бардак в управлінні військами-це давня болячка в ЗСУ.
Вони сидять, тому що заплатили за це гроші.
Виходить, що армія корупційна?
Більшість в армії - кадрові ухилянти від фронту та коррупціонери, які відкупилися від фронту.
Тоді навіщо потрібні ці 800 тисяч коррупціонерів в армії, яких не можна використати на захист України?
Корупційна армія ніколи не переможе.
А хіба тільки армія корупційна?
Не тільки армія.
Але це не знімає питання з кадрових військових ухилянтів, які відкупилися від фронту.
А все вище військово-політичне керівництво це є 100% корупціонери.
Є гарантія що все вище військове керівництво не отримує хабарі від пуйла за зраду?
Наприклад, просирському пуйло дав 50 млн. баксів, звичайно просирський візьме ці гроші і буде спокійно працювати на пуйла, знищуючи Україну.
Реально таке? звичайно реально.
Доповню: в тилуиґ сидять кадрові військові які самі пішли туди і які на податки українців утримуються завжди, але гонять мобіка Миколу під покровськ, якщо Микола не такий дурний і не хоче бути м'ясом, тупо йде в сзч, це єдиний правильний варіант.
також нагадую близько пару мільйонів боєздатних громадян ховається від мобілізації
...за посвідченням співробітників правоохоронних органів.
Верховний ухилянт показав приклад.
Там дуже багато "придатний до тилових частин" (можливо є й куплені, не знаю). Ті правки в 402 наказ, які обʼєднали пункти "б" та "в" в один "б", створило ще більшу проблему. Бо по старому варіанті з пунктом "б" могли б звільняти, або відправляти в запас та давати відстрочку до окремого розпорядження. Бачив багато людей на ппд, які через поранення не могли толком ходити, у когось проблеми із серцем, у когось із тиском, всі вони отримали б "б" по старих зразках. А так, сидить більшість без роботи, резервні частини заповнені. Який сенс їх тримати і платити ті ж 20к? На ЛБЗ їх не відправиш, шанси вижити там у них невеликі, хтось в броніку не пройде більше 1км (бо тиск підскочить чи серце стане), хтось без окулярів не може нормально орієнтуватись в просторі, а хтось і в окулярах навіть половини не бачить того що нормальна людина.
Мєнти, ТЦК це здорові молоді хлопи, які посилають замість себе на фронт старих, хворих та калік.
Пока існує така несправедлива і корупційна мобілізація, Україна приречена на поразку.
Влада знає про це?
Звичайно знає, але нічого не міняє а значить свідомо нищить Україну.
Поліція не відноситься до структури ЗСУ. В ТЦК все таки частина після поранення, не знаю який % але вони є. 800к не воювавших це міф, так там є частина які без БД, але це або офіцери в тилах, або ті ж "придатні до тилових". Знову виникають питання які я ставив в попередньому коментарі.
"які посилають замість себе на фронт старих, хворих та калік." звичайно це погано, але для цього треба рішення якісь, а нема кому.
щоб всіх задіяти потрібні ресурси: забезпечення, озброєння, техніка і т.д., вистачає на 300 і незначний резерв
О. Бл#дь кацапская завоняла.
29.10.2025 12:55 Відповісти
щось пішло все по пз…
Все пішло. З 19 року, але наріту норм, то ж хай славить гундосого лідора далі.
Мільйон дронів члєнограя з легкістю знищать це кацапське збіговисько.💪
ПроСирський виконує своє пряме завдання просирати, місто за містом..
Саме сумне, що всіх це влаштовує.
Офіційний кацап просирський так керує армією, що полегшує просуванню рашистів територією України.
Після війни, пуйло дасть йому звання героя рашки.
Мова йде про якогось Супермена - він самотужки робить що завгодно і мільйонна армія служняно все виконує ?
Ви були колись в армії?
Якщо б були то подібних питань не задавали.
Звичайно, всі будуть слухняно виконувати накази головнокомандувача.
В армії принцип єдиноначалія означає, що командир наділений усією повнотою влади над підлеглими.
Наказ, виданий Сирським не обгоаорюється а виконується його пвдлеглими чітко і в обумовлені терміни.
Тому він може витворити, що хоче і ніхто йому не указ, окрім його начальника - верховного головнокомандувача Зелі.
Але зелі пофіг, що там витворяє сирський.
Більше того, він з ним згідний раз не звільняє його.
Ну правильно - Сирському пофіг , Зеленському пофіг , генералам пофіг - бо вони всі знають що відповідати їм не доведеться ... за все відповідають солдати - своїм життям !
Якесь чмо казло, що бої контрольвані. Ким? Кацапами. Траса Павлоград-Покровськ фсьо. Логістика = 0. Павлоград готуємось
мда....
 Було б дійсно 7- 8- 9 мільонів тих дронів, то на 11 тисяч би знайшлось, при нормі витрат "до 4 дронів на ціль" і ше б залишилось на всі кулемети, мотоцикли і буханки ..

Чи їх одразу Фламінгами накриють ??
Намечается очередная патужна перемога. Хоть людей выведите *****.
Буданга проспав, просрав, чи протрахав?
