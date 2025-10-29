РФ стягнула 11 тисяч військових і хоче оточити Покровську агломерацію, - 7 корпус ДШВ
Для реалізації задуму із оточення Покровської агломерації противник задіяв близько 11 тисяч осіб. Ворожі групи, яким вдалося інфільтруватися у місті, мають на меті просунутися на північний захід та північ від Покровська.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Скільки військ накопичив ворог?
Загалом, як зазначається, у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ ворог накопичив близько 27 тис осіб, близько 100 танків, до 260 бойових броньованих машин та до 160 гармат та мінометів .
Знищення окупантів
Захисники Покровської агломерації продовжують оборонну операцію. Загалом за останні два дні у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ українські воїни ліквідували 90 окупантів , ще 42 - поранені. Українські воїни знищили 1 бронетранспортер, 3 бойові машини піхоти, 3 автомобіля, 1 мотоцикл, а також збили та посадили 158 дронів різних типів.
"Безпосередньо у Покровську Сили оборони знищили 18 окупантів", - додали у 7 корпусі ДШВ.
Що передувало?
- Зеленський стверджує, що бої на фронті контрольовані, українські воїни знищують окупантів біля Покровська та Куп’янська.
- За даними FT, РФ посилила наступ на сході, ситуація навколо Покровська суттєво погіршилася.
- 27 жовтня у ДШВ інформували, що у Покровську тривають бої з групами росіян, які просочилися та накопичилися у різних частинах міста.
- 26 жовтня Зеленський інформував, що росіяни зосередили основну ударну групу проти Покровська, у місті тривають жорсткі бої.
- За інформацією Генштабу, станом на 26 жовтня у Покровськ просочилося 200 військових РФ, тривають стрілецькі бої.
В тилу сидить 800 тисяч військових, які ні разу не були на фронті.
На фронті воює лише 300 тисяч.
Які поповнюють свої втрати лише свіжомобілізованими.
Доки в тилу безвилазно буде сидіти 800 тисяч військових, ворог буде легко просуватися щоденно територією України.
Це факт.
Більшість в армії - кадрові ухилянти від фронту та коррупціонери, які відкупилися від фронту.
Тоді навіщо потрібні ці 800 тисяч коррупціонерів в армії, яких не можна використати на захист України?
Корупційна армія ніколи не переможе.
Але це не знімає питання з кадрових військових ухилянтів, які відкупилися від фронту.
А все вище військово-політичне керівництво це є 100% корупціонери.
Є гарантія що все вище військове керівництво не отримує хабарі від пуйла за зраду?
Наприклад, просирському пуйло дав 50 млн. баксів, звичайно просирський візьме ці гроші і буде спокійно працювати на пуйла, знищуючи Україну.
Реально таке? звичайно реально.
Пока існує така несправедлива і корупційна мобілізація, Україна приречена на поразку.
Влада знає про це?
Звичайно знає, але нічого не міняє а значить свідомо нищить Україну.
"які посилають замість себе на фронт старих, хворих та калік." звичайно це погано, але для цього треба рішення якісь, а нема кому.
Офіційний кацап просирський так керує армією, що полегшує просуванню рашистів територією України.
Після війни, пуйло дасть йому звання героя рашки.
Якщо б були то подібних питань не задавали.
Звичайно, всі будуть слухняно виконувати накази головнокомандувача.
В армії принцип єдиноначалія означає, що командир наділений усією повнотою влади над підлеглими.
Наказ, виданий Сирським не обгоаорюється а виконується його пвдлеглими чітко і в обумовлені терміни.
Тому він може витворити, що хоче і ніхто йому не указ, окрім його начальника - верховного головнокомандувача Зелі.
Але зелі пофіг, що там витворяє сирський.
Більше того, він з ним згідний раз не звільняє його.
Було б дійсно 7- 8- 9 мільонів тих дронів, то на 11 тисяч би знайшлось, при нормі витрат "до 4 дронів на ціль" і ше б залишилось на всі кулемети, мотоцикли і буханки ..
Чи їх одразу Фламінгами накриють ??