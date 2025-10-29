РФ стягнула 11 тисяч військових і хоче оточити Покровську агломерацію, - 7 корпус ДШВ

Для реалізації задуму із оточення Покровської агломерації противник задіяв близько 11 тисяч осіб. Ворожі групи, яким вдалося інфільтруватися у місті, мають на меті просунутися на північний захід та північ від Покровська.

Скільки військ накопичив ворог?

Загалом, як зазначається, у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ ворог накопичив близько 27 тис осіб, близько 100 танків, до 260 бойових броньованих машин та до 160 гармат та мінометів .

Знищення окупантів

Захисники Покровської агломерації продовжують оборонну операцію. Загалом за останні два дні у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ українські воїни ліквідували 90 окупантів , ще 42 - поранені. Українські воїни знищили 1 бронетранспортер, 3 бойові машини піхоти, 3 автомобіля, 1 мотоцикл, а також збили та посадили 158 дронів різних типів.

"Безпосередньо у Покровську Сили оборони знищили 18 окупантів", - додали у 7 корпусі ДШВ.

Що передувало?

Зеленський стверджує, що бої на фронті контрольовані, українські воїни знищують окупантів біля Покровська та Куп’янська.

За даними FT, РФ посилила наступ на сході, ситуація навколо Покровська суттєво погіршилася.

27 жовтня у ДШВ інформували, що у Покровську тривають бої з групами росіян, які просочилися та накопичилися у різних частинах міста.

26 жовтня Зеленський інформував, що росіяни зосередили основну ударну групу проти Покровська, у місті тривають жорсткі бої.

За інформацією Генштабу, станом на 26 жовтня у Покровськ просочилося 200 військових РФ, тривають стрілецькі бої.

