РФ стянула 11 тысяч военных и хочет окружить Покровскую агломерацию, - 7 корпус ДШВ
Для реализации замысла по окружению Покровской агломерации противник задействовал около 11 тысяч человек. Вражеские группы, которым удалось инфильтроваться в городе, имеют целью продвинуться на северо-запад и север от Покровска.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Сколько войск накопил враг?
В целом, как отмечается, в полосе ответственности 7 корпуса ШР ДШВ враг накопил около 27 тыс человек, около 100 танков, до 260 боевых бронированных машин и до 160 орудий и минометов.
Уничтожение оккупантов
Защитники Покровской агломерации продолжают оборонительную операцию. Всего за последние два дня в полосе ответственности 7 корпуса ШР ДШВ украинские воины ликвидировали 90 оккупантов, еще 42 - ранены. Украинские воины уничтожили 1 бронетранспортер, 3 боевые машины пехоты, 3 автомобиля, 1 мотоцикл, а также сбили и посадили 158 дронов различных типов.
"Непосредственно в Покровске Силы обороны уничтожили 18 оккупантов", - добавили в 7 корпусе ДШВ.
Что предшествовало?
- Зеленский утверждает, что бои на фронте контролируемые, украинские воины уничтожают оккупантов возле Покровска и Купянска.
- По данным FT, РФ усилила наступление на востоке, ситуация вокруг Покровска существенно ухудшилась.
- 27 октября в ДШВ информировали, что в Покровске продолжаются бои с группами россиян, которые просочились и накопились в разных частях города.
- 26 октября Зеленский информировал, что россияне сосредоточили основную ударную группу против Покровска, в городе продолжаются жесткие бои.
- По информации Генштаба, по состоянию на 26 октября в Покровск просочилось 200 военных РФ, продолжаются стрелковые бои.
В тилу сидить 800 тисяч військових, які ні разу не були на фронті.
На фронті воює лише 300 тисяч.
Які поповнюють свої втрати лише свіжомобілізованими.
Доки в тилу безвилазно буде сидіти 800 тисяч військових, ворог буде легко просуватися щоденно територією України.
Це факт.
Більшість в армії - кадрові ухилянти від фронту та коррупціонери, які відкупилися від фронту.
Тоді навіщо потрібні ці 800 тисяч коррупціонерів в армії, яких не можна використати на захист України?
Корупційна армія ніколи не переможе.
Але це не знімає питання з кадрових військових ухилянтів, які відкупилися від фронту.
А все вище військово-політичне керівництво це є 100% корупціонери.
Є гарантія що все вище військове керівництво не отримує хабарі від пуйла за зраду?
Наприклад, просирському пуйло дав 50 млн. баксів, звичайно просирський візьме ці гроші і буде спокійно працювати на пуйла, знищуючи Україну.
Реально таке? звичайно реально.
Пока існує така несправедлива і корупційна мобілізація, Україна приречена на поразку.
Влада знає про це?
Звичайно знає, але нічого не міняє а значить свідомо нищить Україну.
"які посилають замість себе на фронт старих, хворих та калік." звичайно це погано, але для цього треба рішення якісь, а нема кому.
Офіційний кацап просирський так керує армією, що полегшує просуванню рашистів територією України.
Після війни, пуйло дасть йому звання героя рашки.