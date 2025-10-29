РУС
Новости Ситуация на Покровском направлении
1 447 27

РФ стянула 11 тысяч военных и хочет окружить Покровскую агломерацию, - 7 корпус ДШВ

Бои за Покровск

Для реализации замысла по окружению Покровской агломерации противник задействовал около 11 тысяч человек. Вражеские группы, которым удалось инфильтроваться в городе, имеют целью продвинуться на северо-запад и север от Покровска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Сколько войск накопил враг?

В целом, как отмечается, в полосе ответственности 7 корпуса ШР ДШВ враг накопил около 27 тыс человек, около 100 танков, до 260 боевых бронированных машин и до 160 орудий и минометов.

Также читайте: Врага в Мирнограде нет, спикер оговорился, имея в виду Покровск, - группировка войск "Восток"

Уничтожение оккупантов

Защитники Покровской агломерации продолжают оборонительную операцию. Всего за последние два дня в полосе ответственности 7 корпуса ШР ДШВ украинские воины ликвидировали 90 оккупантов, еще 42 - ранены. Украинские воины уничтожили 1 бронетранспортер, 3 боевые машины пехоты, 3 автомобиля, 1 мотоцикл, а также сбили и посадили 158 дронов различных типов.

"Непосредственно в Покровске Силы обороны уничтожили 18 оккупантов", - добавили в 7 корпусе ДШВ.

Также читайте: Враг просачивается вглубь Покровска и сломал логистику в направлении Мирнограда, - DeepState

Что предшествовало?

  • Зеленский утверждает, что бои на фронте контролируемые, украинские воины уничтожают оккупантов возле Покровска и Купянска.
  • По данным FT, РФ усилила наступление на востоке, ситуация вокруг Покровска существенно ухудшилась.
  • 27 октября в ДШВ информировали, что в Покровске продолжаются бои с группами россиян, которые просочились и накопились в разных частях города.
  • 26 октября Зеленский информировал, что россияне сосредоточили основную ударную группу против Покровска, в городе продолжаются жесткие бои.
  • По информации Генштаба, по состоянию на 26 октября в Покровск просочилось 200 военных РФ, продолжаются стрелковые бои.

Автор: 

Донецкая область (11119) Покровск (845) Покровский район (1142)
Топ комментарии
+5
Нагадування.
В тилу сидить 800 тисяч військових, які ні разу не були на фронті.
На фронті воює лише 300 тисяч.
Які поповнюють свої втрати лише свіжомобілізованими.
Доки в тилу безвилазно буде сидіти 800 тисяч військових, ворог буде легко просуватися щоденно територією України.
Це факт.
29.10.2025 12:49 Ответить
+4
29.10.2025 12:49 Ответить
+4
...за посвідченням співробітників правоохоронних органів.
29.10.2025 13:22 Ответить
Виведення особового складу з районів, які під загрозою оточення - основна задача.
29.10.2025 12:48 Ответить
Основна задача відкинути орків з Покровська ане відходити уполя на зиму та відкотчуватися на Крамоторськ. Бо покотиться з Покровська -аж гай зашумить...
29.10.2025 12:52 Ответить
Не для творожнікова. Це для нього моветон.
29.10.2025 13:02 Ответить
У 7 корпусі ДШВ- 25 тисяч людей. Треба знімати командуваняя 7 корпуса. З їх сторони провал. Корпус Азов Прокопенко з іншого флангу з більш крупнішим угруповання справляється та ліквідувала прорив під Добропіллям
29.10.2025 12:49 Ответить
Бардак в управлінні військами-це давня болячка в ЗСУ.
29.10.2025 13:10 Ответить
29.10.2025 12:49 Ответить
Нагадування.
В тилу сидить 800 тисяч військових, які ні разу не були на фронті.
На фронті воює лише 300 тисяч.
Які поповнюють свої втрати лише свіжомобілізованими.
Доки в тилу безвилазно буде сидіти 800 тисяч військових, ворог буде легко просуватися щоденно територією України.
Це факт.
29.10.2025 12:49 Ответить
Вони сидять, тому що заплатили за це гроші.
29.10.2025 13:04 Ответить
Виходить, що армія корупційна?
Більшість в армії - кадрові ухилянти від фронту та коррупціонери, які відкупилися від фронту.
Тоді навіщо потрібні ці 800 тисяч коррупціонерів в армії, яких не можна використати на захист України?
Корупційна армія ніколи не переможе.
29.10.2025 13:11 Ответить
А хіба тільки армія корупційна?
29.10.2025 13:20 Ответить
Не тільки армія.
Але це не знімає питання з кадрових військових ухилянтів, які відкупилися від фронту.
А все вище військово-політичне керівництво це є 100% корупціонери.
Є гарантія що все вище військове керівництво не отримує хабарі від пуйла за зраду?
Наприклад, просирському пуйло дав 50 млн. баксів, звичайно просирський візьме ці гроші і буде спокійно працювати на пуйла, знищуючи Україну.
Реально таке? звичайно реально.
29.10.2025 13:30 Ответить
Доповню: в тилуиґ сидять кадрові військові які самі пішли туди і які на податки українців утримуються завжди, але гонять мобіка Миколу під покровськ, якщо Микола не такий дурний і не хоче бути м'ясом, тупо йде в сзч, це єдиний правильний варіант.
29.10.2025 13:05 Ответить
також нагадую близько пару мільйонів боєздатних громадян ховається від мобілізації
29.10.2025 13:17 Ответить
...за посвідченням співробітників правоохоронних органів.
29.10.2025 13:22 Ответить
Верховний ухилянт показав приклад.
29.10.2025 13:31 Ответить
Там дуже багато "придатний до тилових частин" (можливо є й куплені, не знаю). Ті правки в 402 наказ, які обʼєднали пункти "б" та "в" в один "б", створило ще більшу проблему. Бо по старому варіанті з пунктом "б" могли б звільняти, або відправляти в запас та давати відстрочку до окремого розпорядження. Бачив багато людей на ппд, які через поранення не могли толком ходити, у когось проблеми із серцем, у когось із тиском, всі вони отримали б "б" по старих зразках. А так, сидить більшість без роботи, резервні частини заповнені. Який сенс їх тримати і платити ті ж 20к? На ЛБЗ їх не відправиш, шанси вижити там у них невеликі, хтось в броніку не пройде більше 1км (бо тиск підскочить чи серце стане), хтось без окулярів не може нормально орієнтуватись в просторі, а хтось і в окулярах навіть половини не бачить того що нормальна людина.
29.10.2025 13:36 Ответить
Мєнти, ТЦК це здорові молоді хлопи, які посилають замість себе на фронт старих, хворих та калік.
Пока існує така несправедлива і корупційна мобілізація, Україна приречена на поразку.
Влада знає про це?
Звичайно знає, але нічого не міняє а значить свідомо нищить Україну.
29.10.2025 13:43 Ответить
Поліція не відноситься до структури ЗСУ. В ТЦК все таки частина після поранення, не знаю який % але вони є. 800к не воювавших це міф, так там є частина які без БД, але це або офіцери в тилах, або ті ж "придатні до тилових". Знову виникають питання які я ставив в попередньому коментарі.
"які посилають замість себе на фронт старих, хворих та калік." звичайно це погано, але для цього треба рішення якісь, а нема кому.
29.10.2025 13:53 Ответить
О. Бл#дь кацапская завоняла.
29.10.2025 13:01 Ответить
29.10.2025 12:55 Ответить
щось пішло все по пз…
29.10.2025 12:59 Ответить
Все пішло. З 19 року, але наріту норм, то ж хай славить гундосого лідора далі.
29.10.2025 13:44 Ответить
Мільйон дронів члєнограя з легкістю знищать це кацапське збіговисько.💪
29.10.2025 13:00 Ответить
ПроСирський виконує своє пряме завдання просирати, місто за містом..
29.10.2025 13:09 Ответить
Саме сумне, що всіх це влаштовує.
Офіційний кацап просирський так керує армією, що полегшує просуванню рашистів територією України.
Після війни, пуйло дасть йому звання героя рашки.
29.10.2025 13:15 Ответить
Якесь чмо казло, що бої контрольвані. Ким? Кацапами. Траса Павлоград-Покровськ фсьо. Логістика = 0. Павлоград готуємось
29.10.2025 13:33 Ответить
 
 