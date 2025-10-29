РФ стянула 11 тысяч военных и хочет окружить Покровскую агломерацию, - 7 корпус ДШВ

Для реализации замысла по окружению Покровской агломерации противник задействовал около 11 тысяч человек. Вражеские группы, которым удалось инфильтроваться в городе, имеют целью продвинуться на северо-запад и север от Покровска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Сколько войск накопил враг?

В целом, как отмечается, в полосе ответственности 7 корпуса ШР ДШВ враг накопил около 27 тыс человек, около 100 танков, до 260 боевых бронированных машин и до 160 орудий и минометов.

Уничтожение оккупантов

Защитники Покровской агломерации продолжают оборонительную операцию. Всего за последние два дня в полосе ответственности 7 корпуса ШР ДШВ украинские воины ликвидировали 90 оккупантов, еще 42 - ранены. Украинские воины уничтожили 1 бронетранспортер, 3 боевые машины пехоты, 3 автомобиля, 1 мотоцикл, а также сбили и посадили 158 дронов различных типов.

"Непосредственно в Покровске Силы обороны уничтожили 18 оккупантов", - добавили в 7 корпусе ДШВ.

Что предшествовало?

Зеленский утверждает, что бои на фронте контролируемые, украинские воины уничтожают оккупантов возле Покровска и Купянска.

По данным FT, РФ усилила наступление на востоке, ситуация вокруг Покровска существенно ухудшилась.

27 октября в ДШВ информировали, что в Покровске продолжаются бои с группами россиян, которые просочились и накопились в разных частях города.

26 октября Зеленский информировал, что россияне сосредоточили основную ударную группу против Покровска, в городе продолжаются жесткие бои.

По информации Генштаба, по состоянию на 26 октября в Покровск просочилось 200 военных РФ, продолжаются стрелковые бои.

