На фронте произошло 248 боестолкновений, на Покровском направлении враг атаковал 87 раз, - Генштаб

С начала суток воскресенья, 9 ноября, на фронте произошло 248 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Вражеские обстрелы

Российские захватчики нанесли 27 авиационных ударов, сбросили 81 управляемую бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения 1423 дрона-камикадзе и осуществили 2681 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три боевых столкновения. Противник нанес пять авиационных ударов, в общей сложности сбросил 13 управляемых авиационных бомб и осуществил 132 обстрела, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия в Харьковской области

Сегодня враг 23 раза атаковал на Южно-Слобожанском направлении в районах Волчанска, Синельниково, Тихого, Каменки, Бологовки и в направлении Двуречанского. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Купянском направлении противник осуществил шесть попыток наступления в сторону Петропавловки и Песчаного. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 20 штурмовых действий в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Твердохлебово, Редкодуб, Дерилово, Новоселовка, Торское и в направлениях населенных пунктов Червоный Став, Ставки, Коровий Яр, Дробышево.

На Славянском направлении враг 13 раз атаковал в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки и Северска, два боевых столкновения до сих пор продолжаются.

На Краматорском направлении наши воины отбили две вражеские наступательные операции, в районе Васюковки и в направлении Миньковки.

На Константиновском направлении сегодня произошло 27 боевых столкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Александро-Шультино, Белая Гора, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и в сторону Софиевки и Ильиновки.

На Покровском направлении с начала суток противник 87 раз атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Белицкое, Затишье, Червоный Лиман, Родинское, Зеленое, Даченское, Лесовка, Новониколаевка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия, Дачное и в направлениях Нового Шахово, Софиевки, Ровно и Новопавловки. Наши защитники сдерживают натиск противника, в некоторых локациях бои продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 75 оккупантов, из которых 43 – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили три мотоцикла, один БПЛА, два наземных роботизированных комплекса, шесть единиц автомобильной и две единицы специальной техники, также поражены три автомобиля, два укрытия для личного состава противника.

На Александровском направлении украинские защитники отбили 26 атак захватчиков в районах населенных пунктов Ялта, Ивановка, Зеленый Гай, Александроград, Новоселовка, Снежное, Орестополь, Степовое, Рыбное, Злагода, Вербовое и в направлении населенного пункта Андреевка-Клевцово. Под авиационными ударами оказались Покровское, Радостное и Новое Запорожье.

Ситуация на других направлениях

На Гуляйпольском направлении произошло 12 боестолкновений в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Веселое, Солодкое, Злагода и в направлениях Яблоково и Ровнополье. Авиаудару подверглось Доброполье.

На Ореховском направлении с начала суток произошло восемь боестолкновений – оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Малых Щербаков, Степного в направлении Новоандреевки, Новоданиловки и Приморского. Противник нанес авиаудары по Лукьяновскому и Степногорску.

На Приднепровском направлении Силы обороны остановили попытку противника продвинуться вперед.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

