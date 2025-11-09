На фронте произошло 248 боестолкновений, на Покровском направлении враг атаковал 87 раз, - Генштаб
С начала суток воскресенья, 9 ноября, на фронте произошло 248 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, информирует Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Российские захватчики нанесли 27 авиационных ударов, сбросили 81 управляемую бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения 1423 дрона-камикадзе и осуществили 2681 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.
Ситуация на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три боевых столкновения. Противник нанес пять авиационных ударов, в общей сложности сбросил 13 управляемых авиационных бомб и осуществил 132 обстрела, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.
Боевые действия в Харьковской области
- Сегодня враг 23 раза атаковал на Южно-Слобожанском направлении в районах Волчанска, Синельниково, Тихого, Каменки, Бологовки и в направлении Двуречанского. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.
- На Купянском направлении противник осуществил шесть попыток наступления в сторону Петропавловки и Песчаного. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
Боевые действия на Востоке
На Лиманском направлении Силы обороны отразили 20 штурмовых действий в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Твердохлебово, Редкодуб, Дерилово, Новоселовка, Торское и в направлениях населенных пунктов Червоный Став, Ставки, Коровий Яр, Дробышево.
На Славянском направлении враг 13 раз атаковал в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки и Северска, два боевых столкновения до сих пор продолжаются.
На Краматорском направлении наши воины отбили две вражеские наступательные операции, в районе Васюковки и в направлении Миньковки.
На Константиновском направлении сегодня произошло 27 боевых столкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Александро-Шультино, Белая Гора, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и в сторону Софиевки и Ильиновки.
На Покровском направлении с начала суток противник 87 раз атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Белицкое, Затишье, Червоный Лиман, Родинское, Зеленое, Даченское, Лесовка, Новониколаевка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия, Дачное и в направлениях Нового Шахово, Софиевки, Ровно и Новопавловки. Наши защитники сдерживают натиск противника, в некоторых локациях бои продолжаются до сих пор.
Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 75 оккупантов, из которых 43 – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили три мотоцикла, один БПЛА, два наземных роботизированных комплекса, шесть единиц автомобильной и две единицы специальной техники, также поражены три автомобиля, два укрытия для личного состава противника.
На Александровском направлении украинские защитники отбили 26 атак захватчиков в районах населенных пунктов Ялта, Ивановка, Зеленый Гай, Александроград, Новоселовка, Снежное, Орестополь, Степовое, Рыбное, Злагода, Вербовое и в направлении населенного пункта Андреевка-Клевцово. Под авиационными ударами оказались Покровское, Радостное и Новое Запорожье.
Ситуация на других направлениях
- На Гуляйпольском направлении произошло 12 боестолкновений в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Веселое, Солодкое, Злагода и в направлениях Яблоково и Ровнополье. Авиаудару подверглось Доброполье.
- На Ореховском направлении с начала суток произошло восемь боестолкновений – оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Малых Щербаков, Степного в направлении Новоандреевки, Новоданиловки и Приморского. Противник нанес авиаудары по Лукьяновскому и Степногорску.
- На Приднепровском направлении Силы обороны остановили попытку противника продвинуться вперед.
- На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
