С начала суток на фронте произошло 141 боестолкновение, 60 из них – на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток воскресенья, 9 ноября, на фронте произошло 141 боевое столкновение. Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов.

Вражеские обстрелы

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Сумской области, в частности Бояро-Лежачие, Бобылевка и Белая Береза.

Ситуация на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили две вражеские атаки, еще одно столкновение продолжается. Авиация захватчиков нанесла два авиаудара, сбросив при этом четыре управляемые авиационные бомбы. Кроме того, враг осуществил 74 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в частности два – из реактивных систем залпового огня.

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении произошло шесть вражеских атак в районах Волчанска и Бологовки, четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении Силы обороны отбили три вражеские атаки в сторону Петропавловки и Песчаного. Два боестолкновения продолжаются.

Бои на Востоке

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила 12 атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Твердохлебово, Редкодуб, Дерилово и в направлениях населенных пунктов Червоный Став, Коровий Яр, Дробышево. Пять боевых столкновений продолжаются.

На Славянском направлении россияне четыре раза пытались продвинуться на позиции наших войск в районах Ямполя, Серебрянки и Северска. Силами обороны остановлены все атаки врага.

На Краматорском направлении наши воины отбили два вражеских наступления в районе Васюковки и в направлении Миньковки.

На Константиновском направлении противник 19 раз пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и в сторону Софиевки и Ильиновки. В настоящее время бои продолжаются в семи локациях.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 60 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шаховое, Никаноровка, Белицкое, Затишье, Червоный Лиман, Родинское, Зеленое, Даченское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия, Дачное и в направлениях Нового Шахового и Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 37 атак.

На Александровском направлении украинские защитники остановили 14 штурмовых действий вражеских войск. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Ялта, Ивановка, Зеленый Гай, Александроград, Новоселовка, Снежное, Орестополь, Степовое и Вербовое. В настоящее время продолжается пять боестолкновений.

Другие направления

На Гуляйпольском направлении произошло 10 боестолкновений в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Веселое, Солодкое, Злагода и в направлениях Яблоково и Ровнополье. Одно боестолкновение продолжается.

На Ореховском направлении с начала суток произошло восемь атак вражеских подразделений - оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Малых Щербаков, Степного в направлении Новоандреевки, Новоданиловки и Приморского.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

