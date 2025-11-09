Від початку доби на фронті відбулося 141 боєзіткнення, 60 з них – на Покровському напрямку, - Генштаб
Від початку доби неділі, 9 листопада, на фронті відбулося 141 бойове зіткнення. Сили оборони України стримують наступ російських окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00, повідомляє Цензор.НЕТ.
Ворожі обстріли
Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Сумської області, зокрема Бояро-Лежачі, Бобилівка та Біла Береза.
Ситуація на півночі
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили дві ворожі атаки, ще одне зіткнення триває. Авіація загарбників завдала двох авіаударів, скинувши при цьому чотири керовані авіаційні бомби. Крім того, ворог здійснив 74 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.
Ситуація на Харківщині
- На Південно–Слобожанському напрямку відбулося шість ворожих атак у районах Вовчанська та Бологівки, чотири боєзіткнення тривають до цього часу.
- На Куп’янському напрямку Сили оборони відбивали три ворожі атаки у бік Петропавлівки й Піщаного. Два боєзіткнення тривають.
Бої на Сході
- На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 12 атак на позиції українців у районах населених пунктів Борівська Андріївка, Твердохлібове, Рідкодуб, Дерилове та в напрямках населених пунктів Червоний Став, Коровин Яр, Дробишеве. П’ять боєзіткнень тривають.
- На Слов’янському напрямку росіяни чотири рази намагалися просунутися на позиції наших військ у районах Ямполя, Серебрянки та Сіверська. Силами оборони зупинено всі атаки ворога.
- На Краматорському напрямку наші воїни відбили два ворожі наступи у районі Васюківки та в напрямку Міньківки.
- На Костянтинівському напрямку противник 19 разів намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та у бік Софіївки й Іллінівки. На даний час бої тривають у семи локаціях.
- На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 60 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Білицьке, Затишок, Червоний Лиман, Родинське, Зелене, Даченське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне та в напрямках Нового Шахового й Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 37 атак.
- На Олександрівському напрямку українські захисники зупиняли 14 штурмових дій ворожих військ. Противник намагається просуватися в районах населених пунктів Ялта, Іванівка, Зелений Гай, Олександроград, Новоселівка, Січневе, Орестопіль, Степове та Вербове. На даний час триває п’ять боєзіткнень.
Інші напрямки
На Гуляйпільському напрямку відбулось 10 боєзіткнень в районах населених пунктів Зелений Гай, Веселе, Солодке, Злагода та в напрямках Яблукового й Рівнопілля. Одне боєзіткнення триває.
На Оріхівському напрямку з початку доби відбулося вісім атак ворожих підрозділів – окупанти намагалися просунутися вперед в районах Малих Щербаків, Степового у напрямку Новоандріївки, Новоданилівки та Приморського.
На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
На західному березі річки Янчур російські війська зняли кадри демонстрації прапорів у Рибному у 4 локаціях та заявили про захоплення населеного пункту. Бої йдуть у напрямку Солодкого, Нового та в районі Успенівки.
Українським військам вдалося відбити атаки противника на захід від Малинівки та Полтавки.
У Часовому Яру українські війська зачистили мікрорайон Левантовського, в якому три з половиною місяці тому російські війська знімали кадри демонстрації прапорів та заявили про взяття Часового Яру під контроль. Ресурси противника публікують кадри ударів та підтверджують просування ЗСУ.
Сіверський напрямок:
У 850 метрах на схід від Сіверська російські війська штурмують окопи та бліндажі вздовж лісосмуг.
Противник діє виключно малими групами, двійки та трійки.
Куп'янський напрямок:
На північно-західній околиці Куп'янська українські війська продовжують локальні контрдії. У цей же час російські війська роблять спроби змістити удар на захід від Мирного (на старих картах Московка).
У південно-західній частині міста російські війська щільно закріпилися в мікрорайоні Ювілейний, де житлові багатоповерхові будинки вже другий тиждень потрапляють під удар українських дронарів. Також тривають бої у районі центрального перехрестя.
На північ від Куп'янська на західному березі річки Оскіл та на сусідньому Великобурлуцькому напрямку малі групи противника продовжують атаки з метою розтягнути сили та засоби ЗСУ."