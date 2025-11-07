С начала суток на фронте произошло 170 боевых столкновений, 59 из них на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток 7 ноября на фронте произошло 170 боевых столкновений. Украинские защитники решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00.

Вражеские обстрелы

Сегодня российские войска нанесли 55 авиационных ударов, сбросив 115 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли 3 074 дрона-камикадзе и осуществили 3 864 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отразили четыре штурмовые действия оккупантов, три из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес шесть авиационных ударов, сбросил 13 управляемых авиабомб, а также осуществил 99 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре — из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Каменки и в направлении Двуречанского. Два боевых столкновения не завершены.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия вблизи Купянска, Песчаного, Боровской Андреевки и в направлении Петропавловки. Украинские защитники остановили шесть вражеских атак, еще два боевых столкновения продолжаются.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении Силы обороны остановили семь атак российских захватчиков в районах населенных пунктов Колодязи, Новоселовка, Торское, Заречное и в направлении населенного пункта Коровий Яр.

На Славянском направлении Силы обороны отразили 14 атак противника вблизи населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Серебрянка, Григоровка, Звановка, Выемка.

На Краматорском направлении наши защитники успешно остановили четыре вражеские атаки вблизи Миньковки и Ступочек.

На Константиновском направлении россияне 18 раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Плещеевки, Русина Яра, Софиевки и в направлении Ильиновки. Одно боевое столкновеление до сих пор продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 59 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал позиции наших войск в районах населенных пунктов Шахово, Федоровка, Никаноровка, Червоный Лиман, Родинское, Червоный Яр, Гродовка, Даченское, Новогродовка, Мирноград, Покровск, Песчаное, Зверовое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Филия, Новоэкономическое и в направлении населенных пунктов Новопавловка и Кучеров Яр. До сих пор продолжаются три боевых столкновения.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было уничтожено 110 оккупантов, из них 50 — безвозвратно. Также украинские воины уничтожили роботизированный комплекс, реактивную систему залпового огня, автомобиль, восемь единиц специальной техники и 15 беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены четыре единицы автомобильной техники, две артиллерийские системы и две единицы специальной техники противника.

На Александровском направлении наши защитники остановили 14 наступательных действий врага в районах населенных пунктов Вербовое, Сычневое, Орестополь, Павловка, Новогригоровка, Нововасильевское, Рыбное, Новониколаевка и в сторону Егоровки и Тернуватого.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг с начала суток не проводил наступательных действий, однако наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Яблоково, Ровнополье, Червоное, Зализничное, Новоандреевка, Преображенка.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили две атаки захватчиков вблизи Антоновского моста.

