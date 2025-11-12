Штурм Покровска российскими оккупантами на легкой технике имел частичный успех, - 7-й корпус ДШВ

Массированный штурм Покровска Донецкой области врагом на легкой технике, который на днях состоялся на трассе Селидово – Покровск, имел "частичный успех". Часть техники россиян удалось уничтожить на подступах, а часть – в самом городе.

Об этом сообщил 7 корпус быстрого реагирования ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Покровск

Только за вчера, 11 ноября, Силы обороны уничтожили в Покровске и на подступах к городу 5 мотоциклов и 5 автомобилей.

Также Силы обороны работают над уничтожением огневых позиций, которые противнику удалось за последние дни обустроить в отдельных кварталах Покровска, отметили военные.

О ситуации в Мирнограде

По данным подразделения, войска РФ не смогли пробиться в город. Украинским военным удается обеспечивать логистику.

"Фиксируем планы противника атаковать Мирноград со стороны Гродовки с помощью бронетехники. Штатные подразделения 7 корпуса БР ДШВ привлечены к операциям, которые улучшают тактическое положение защитников Покровской агломерации и позволяют им выполнять определенные задачи", - отметили там.

Район Мирнограда

Несколько бригад корпуса выполняют различные задачи, чтобы сдержать российскую армию у Мирнограда.

В частности, одно из подразделений зачищает небольшие группы оккупантов по 2-4 человека, которые пытаются войти в город через юго-восточные окраины: перемещение военных РФ российское командование корректирует разведывательными дронами.

Другая бригада защищает село Красный Лиман к северу от Мирнограда: здесь российская армия хочет создать плацдарм для наступления с севера.

Отметим, что по данным издания "Украинская правда", которое ссылалось на военных из Покровского направления, российская армия по крайней мере с 6 ноября затягивает свои силы в Покровск, который находится в дроновом окружении, техникой – мотоциклами, пикапами, и выставляет там свои минометы.

Попытки зачистить город со стороны украинских спецподразделений, по данным УП, были запоздалыми и не изменили расклад сил в городе.

