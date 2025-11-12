Штурм Покровська російськими окупантами на легкій техніці мав частковий успіх, - 7 корпус ДШВ

У ДШВ розповіли про ситуацію та штурм Покровська росіянами

Масований штурм Покровська Донецької області ворога на легкій техніці, що днями відбувся на трасі Селідове – Покровськ, мав "частковий успіх". Частину техніки росіян вдалося знищити на підступах, а частину – у самому місті.

Про це повідомив 7 корпус швидкого реагування ДШВ ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Лише за вчора, 11 листопада, Сили оборони знищили у Покровську та на підступах до міста 5 мотоциклів та 5 автомобілів.

Також Сили оборони працюють над знищенням вогневих позицій, які противнику вдалося за останні дні облаштувати в окремих кварталах Покровська, зазначили військові.

За даними підрозділу, війська РФ не змогли пробитися в місто. Українським військовим вдається забезпечувати логістику.

"Фіксуємо плани противника атакувати Мирноград з боку Гродівки з допомогою бронетехніки. Штатні підрозділи 7 корпусу ШР ДШВ залучені до операцій, що покращують тактичне становища оборонців Покровської агломерації та дозволяє їм виконувати визначені завдання", - зазначили там.

Кілька бригад корпусу виконують різні завдання, аби стримати російську армію біля Мирнограда.

  • Так, один із підрозділів зачищає малі групи окупантів по 2-4 людини, які намагаються зайти в місто через південно-східні околиці: переміщення військових РФ російське командування коригує розвідувальними дронами.
  • Інша бригада захищає село Красний Лиман на північ від Мирнограда: тут російська армія хоче створити плацдарм для наступу з півночі.

  • Зазначимо, що за даними видання "Українська правда", яке посилалося на військових із Покровського напрямку, російська армія щонайменше з 6 листопада затягує свої сили в Покровськ, який перебуває у дроновому оточенні, технікою – мотоциклами, пікапами, та виставляє там свої міномети.
  • Спроби зачистити місто з боку українських спецпідрозділів, за даними УП, були запізнілими й не змінили розклад сил у місті.

+8
Війна вже навіть не танків та БТР а якихось розвалюх і хламу з Mad Max і виходить що в Української армії навіть цьому хламу вже не має чим відповісти...ось що зробили славетна корупція мінліча, єрмака і зеленьского і ко.
12.11.2025 18:21 Відповісти
+7
Кацапи скоро на тачанках будуть мати частковий успіх. А творожнікови з манькАми розказуватимуть що все під контролем .
12.11.2025 18:17 Відповісти
+4
А Залужного все таки прийдеться повертати.
12.11.2025 19:05 Відповісти
спасли рядового миндича! "Двушку" частными чартерами доставили в москву , наверное через БССР. Миндича и братьев переправили в Израиль. На конспиративную квартиру
12.11.2025 19:44 Відповісти
Есть у них танки. Пока еще .
Тут вопрос что КАБы, грады и тотально контроль неба дронами!!! В таких условиях даже "мясные волны жукова" трудно отбивать, не то что багги и мопеды.
12.11.2025 19:46 Відповісти
А оно ему надо? В Британиях тихо и спокойно, по утрам овсянка для здоровья, а тут нервы и кацапы наступают. Или опять людей на мины отправлять? Или он будет воевать не "мясом"?
12.11.2025 19:24 Відповісти
Тоесть результативный генерал, который освободил Правобережье Херсонщины и Чернигов ( из окружения) еще может сравниваться с ничтожествами из власти ? ( Полное ЗЕро)
12.11.2025 19:41 Відповісти
Котрий не втримав Авдос
12.11.2025 20:53 Відповісти
Новояз ??
12.11.2025 19:40 Відповісти
12.11.2025 22:19 Відповісти
BBC

Москва намагається оточити Покровськ і сусідній Мирноград, створивши "котел". Навіть якщо його "кришка" не закрита, росіяни можуть постійно обстрілювати з дронів всі шляхи входу та виходу з нього.

Щоб запобігти такому оточенню, українські війська відтіснили росіян від селищ Суворове та Родинське у східній частині "котла", створюючи більший розрив між російськими флангами.

Російські війська намагаються перекрити логістичні маршрути підтримки українських військ у Покровську. Вони атакують маршрути постачання не лише дистанційно за допомогою дронів та артилерії, але й відправляючи солдатів у наземні штурми, розповів BBC український пілот дрона.

Ця тактика називається інфільтрацією, і вона виявилася досить успішною, каже український військовий аналітик Костянтин Машовець.

Він стверджує, що російські війська цілеспрямовано атакували українських пілотів FPV, тому у них немає достатніх ресурсів, щоб виявити пересування менших російських груп.

У міському середовищі російські солдати іноді інфільтруються, переодягаючись у місцевих жителів або українських військових,
12.11.2025 22:22 Відповісти
 
 