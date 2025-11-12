Штурм Покровська російськими окупантами на легкій техніці мав частковий успіх, - 7 корпус ДШВ

Масований штурм Покровська Донецької області ворога на легкій техніці, що днями відбувся на трасі Селідове – Покровськ, мав "частковий успіх". Частину техніки росіян вдалося знищити на підступах, а частину – у самому місті.

Про це повідомив 7 корпус швидкого реагування ДШВ ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Покровськ

Лише за вчора, 11 листопада, Сили оборони знищили у Покровську та на підступах до міста 5 мотоциклів та 5 автомобілів.

Також Сили оборони працюють над знищенням вогневих позицій, які противнику вдалося за останні дні облаштувати в окремих кварталах Покровська, зазначили військові.

Щодо ситуації у Мирнограді

За даними підрозділу, війська РФ не змогли пробитися в місто. Українським військовим вдається забезпечувати логістику.

"Фіксуємо плани противника атакувати Мирноград з боку Гродівки з допомогою бронетехніки. Штатні підрозділи 7 корпусу ШР ДШВ залучені до операцій, що покращують тактичне становища оборонців Покровської агломерації та дозволяє їм виконувати визначені завдання", - зазначили там.

Район Мирнограда

Кілька бригад корпусу виконують різні завдання, аби стримати російську армію біля Мирнограда.

Так, один із підрозділів зачищає малі групи окупантів по 2-4 людини, які намагаються зайти в місто через південно-східні околиці: переміщення військових РФ російське командування коригує розвідувальними дронами.

Інша бригада захищає село Красний Лиман на північ від Мирнограда: тут російська армія хоче створити плацдарм для наступу з півночі.

Зазначимо, що за даними видання "Українська правда", яке посилалося на військових із Покровського напрямку, російська армія щонайменше з 6 листопада затягує свої сили в Покровськ, який перебуває у дроновому оточенні, технікою – мотоциклами, пікапами, та виставляє там свої міномети.

Спроби зачистити місто з боку українських спецпідрозділів, за даними УП, були запізнілими й не змінили розклад сил у місті.

