Доба на Донеччині: семеро постраждалих, зруйновано цивільні об’єкти. ФОТОрепортаж

РФ обстріляла Донеччину, пошкоджено 65 цивільних об’єктів, серед постраждалих – мирні жителі Костянтинівки, Лиману, Слов’янська та Рай-Олександрівки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

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Покровський район

У Криворіжжі пошкоджено приватні будинки. У Білицькому Добропільської громади пошкоджено авто.

Краматорський район

У Костянтинівці росіяни ударом FPV-дрона поранили двох цивільних осіб. Ще двоє людей постраждали в Лимані.

На околицях Рай-Олександрівки ворог поцілив FPV-дроном по цивільному автомобілю – травмовано двох осіб.

По Слов’янську війська РФ вдарили трьома бомбами "КАБ-250" та БпЛА "Молнія-2" – поранено мирного жителя, пошкоджено 1 багатоповерховий і 29 приватних будинків, 5 нежитлових приміщень, 5 цивільних авто.

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Краматорськ атакували чотири безпілотники різного типу – пошкоджено багатоквартирний будинок, магазин, заклад освіти, адмінбудівлю, цивільне авто, критичну інфраструктуру.

Дружківка зазнала 11 ворожих ударів, з них 4 бомбових. Пошкоджено 5 приватних будинків, цивільне авто, критичну інфраструктуру.

В Андріївці пошкоджено будинок.

У Новобахметьєвому Олександрівської громади внаслідок влучання БпЛА "Герань 2" пошкоджено ферму.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 3 будинки.

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Наслідки ворожих обстрілів











