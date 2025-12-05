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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Доба на Донеччині: семеро постраждалих, зруйновано цивільні об’єкти. ФОТОрепортаж

РФ обстріляла Донеччину, пошкоджено 65 цивільних об’єктів, серед постраждалих – мирні жителі Костянтинівки, Лиману, Слов’янська та Рай-Олександрівки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

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Покровський район

У Криворіжжі пошкоджено приватні будинки. У Білицькому Добропільської громади пошкоджено авто.

Краматорський район

У Костянтинівці росіяни ударом FPV-дрона поранили двох цивільних осіб. Ще двоє людей постраждали в Лимані.

На околицях Рай-Олександрівки ворог поцілив FPV-дроном по цивільному автомобілю – травмовано двох осіб.

По Слов’янську війська РФ вдарили трьома бомбами "КАБ-250" та БпЛА "Молнія-2" – поранено мирного жителя, пошкоджено 1 багатоповерховий і 29 приватних будинків, 5 нежитлових приміщень, 5 цивільних авто.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили по багатоповерхівці у Слов’янську: щонайменше 8 поранених, зокрема 2 дитини

Краматорськ атакували чотири безпілотники різного типу – пошкоджено багатоквартирний будинок, магазин, заклад освіти, адмінбудівлю, цивільне авто, критичну інфраструктуру.

Дружківка зазнала 11 ворожих ударів, з них 4 бомбових. Пошкоджено 5 приватних будинків, цивільне авто, критичну інфраструктуру.

В Андріївці пошкоджено будинок.

У Новобахметьєвому Олександрівської громади внаслідок влучання БпЛА "Герань 2" пошкоджено ферму.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 3 будинки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бої під Лиманом: росіяни атакують "ударним кулаком", - речник третього АК

Наслідки ворожих обстрілів

Донеччина: 7 постраждалих через удари РФ,
Донеччина: 7 постраждалих через удари РФ,
Донеччина: 7 постраждалих через удари РФ,
Донеччина: 7 постраждалих через удари РФ,
Донеччина: 7 постраждалих через удари РФ,
Донеччина: 7 постраждалих через удари РФ,

Автор: 

Краматорськ (934) обстріл (34564) Донецька область (11348) Бахмутський район (858) Краматорський район (1278) Покровський район (1785) Сіверськ (218) Дружківка (169) Костянтинівка (597) Рай-Олександрівка (16) Новобахметьєве (1) Слов’янськ (835) Криворіжжя (6) Андріївка (26) Лиман (248) Білицьке (36)
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коли вже хло та його московська гбешна кліка ..здохне,
та рф-орда дасть спокій Україні..
та не тільки Україні..
але головне, Україні..
показати весь коментар
05.12.2025 11:06 Відповісти
 
 