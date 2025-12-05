Доба на Донеччині: семеро постраждалих, зруйновано цивільні об’єкти. ФОТОрепортаж
РФ обстріляла Донеччину, пошкоджено 65 цивільних об’єктів, серед постраждалих – мирні жителі Костянтинівки, Лиману, Слов’янська та Рай-Олександрівки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.
Покровський район
У Криворіжжі пошкоджено приватні будинки. У Білицькому Добропільської громади пошкоджено авто.
Краматорський район
У Костянтинівці росіяни ударом FPV-дрона поранили двох цивільних осіб. Ще двоє людей постраждали в Лимані.
На околицях Рай-Олександрівки ворог поцілив FPV-дроном по цивільному автомобілю – травмовано двох осіб.
По Слов’янську війська РФ вдарили трьома бомбами "КАБ-250" та БпЛА "Молнія-2" – поранено мирного жителя, пошкоджено 1 багатоповерховий і 29 приватних будинків, 5 нежитлових приміщень, 5 цивільних авто.
Краматорськ атакували чотири безпілотники різного типу – пошкоджено багатоквартирний будинок, магазин, заклад освіти, адмінбудівлю, цивільне авто, критичну інфраструктуру.
Дружківка зазнала 11 ворожих ударів, з них 4 бомбових. Пошкоджено 5 приватних будинків, цивільне авто, критичну інфраструктуру.
В Андріївці пошкоджено будинок.
У Новобахметьєвому Олександрівської громади внаслідок влучання БпЛА "Герань 2" пошкоджено ферму.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 3 будинки.
Наслідки ворожих обстрілів
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