Бої під Лиманом: росіяни атакують "ударним кулаком", - речник третього АК

Російські війська ведуть інтенсивний наступ у районі Лимана, застосовуючи так званий "ударний кулак".

Як інформує Цензор.НЕТ, про в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів речник третього армійського корпусу Олександр Бородін.

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"Росіяни використовують практику інфільтрацію в політичних цілях. Наразі ситуація в Лимані стабільна, вона важка з точки зору кількості штурмів. Вони прямо зараз наступають там "ударним кулаком". Проте вона контролювала з точки зору стабільності оборонних позицій", - розповів військовий.

Бородін також зазначив, що на цьому напрямку періодично трапляються полонені африканці. Вони дуже швидко здаються в полон.

"Російські війська використовують дрони на оптоволокні не так багато, але Доман також не дуже сильно допомагає в цьому. Кілзона стала наразі досить широкою смугою, тому логістика, як окрема операція. В нашому випадку вирішуємо поширенням, розбудовою наземних роботизованих комплексів і переведення логістичних задач саме на безпілотну компоненту, тому що зараз складно до лінії бойового зіткнення, проводити певну доставку їжі через БК. Тому ми намагаємося будувати це через відсутність залучення особового складу", - каже речник.

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