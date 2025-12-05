Российские войска ведут интенсивное наступление в районе Лимана, применяя так называемый "ударный кулак".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал спикер третьего армейского корпуса Александр Бородин.

"Россияне используют практику инфильтрации в политических целях. Сейчас ситуация в Лимане стабильная, она тяжелая с точки зрения количества штурмов. Они прямо сейчас наступают там "ударным кулаком". Однако она контролировалась с точки зрения стабильности оборонительных позиций", - рассказал военный.

Бородин также отметил, что на этом направлении периодически попадаются пленные африканцы. Они очень быстро сдаются в плен.

"Российские войска используют дроны на оптоволокне не так много, но Доман также не очень сильно помогает в этом. Килзона стала сейчас достаточно широкой полосой, поэтому логистика, как отдельная операция. В нашем случае решаем распространением, развитием наземных роботизированных комплексов и переводом логистических задач именно на беспилотную компоненту, потому что сейчас сложно до линии боевого столкновения, проводить определенную доставку еды через БК. Поэтому мы пытаемся строить это через отсутствие привлечения личного состава", - говорит спикер.

