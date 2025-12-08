Через російську агресію на Херсонщині 2 людини дістали поранення, пошкоджено 11 будинків

Російська армія продовжує терор мирного населення Херсонської області. Протягом минулої доби росіяни, застосували артилерію, міномет, дрони різних типів.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Херсонській області, передає Цензор.НЕТ.

Куди бив ворог?

Від ворожих атак потерпали Херсон, Антонівка, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Придніпровське, Садове, Молодіжне, Комишани, Станіслав, Томина Балка, Нововоронцовка, Хрещенівка, Червоне, Петропавлівка, Трифонівка, Нова Кам’янка, Козацьке, Веселе.

У населених пунктах пошкоджень зазнали 20 приватних будинків, об’єкт критичної інфраструктури, медичний заклад, АЗС, пункт незламності, поштове відділення, церква, три автомобілі, мотоцикл.

Внаслідок атак дронами типу "FPV" пошкоджено церкву та пункт незламності у Хрещенівці, приватний будинок у Томиній Балці, три будинки, автомобіль та мотоцикл у Нововоронцовці.

Артилерійським вогнем пошкоджено чотири приватні будинки в Комишанах, лікарню та два приватні будинки в Білозерці. Також у Білозерці окупанти вдарили FPV-дроном по будівлі поштового відділення, яку пошкоджено.

Постраждалі

Вранці в Центральному районі Херсона російський ударний безпілотник атакував територію АЗС, яку пошкоджено. Внаслідок удару постраждали двоє працівників. 25-річна жінка та 43-річний чоловік отримали контузії, вибухові й черепно-мозкові травми.

В результаті артобстрілу Дніпровського району пошкоджено чотири приватні будинки.

З артилерії війська рф били й по Корабельному району. Зазнали пошкоджень сім приватних будинків.

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