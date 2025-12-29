Минобороны: бизнес и военные совместно развернули РЭБ для прикрытия критических объектов
Операторы критической инфраструктуры из сферы энергетики и оборонно-промышленного комплекса (ОПК) уже закупили и установили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в рамках эксперимента Министерства обороны Украины.
Отмечается, что это оборудование уже передано в бесплатную эксплуатацию украинской армии и защищает объекты этих предприятий.
"Первые операторы критической инфраструктуры в сфере энергетики и ОПК уже закупили и установили средства РЭБ для защиты собственных объектов. Эта инициатива реализуется Министерством обороны во исполнение решения Ставки Верховного Главнокомандующего. Оборудование уже работает на защите объектов. Это пример того, как государство, бизнес и украинская армия работают вместе для усиления защиты страны", – заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
В частности, была разработана и принята форма договора о передаче в безвозмездную эксплуатацию средств РЭБ, определен план действий по расширению перечня средств РЭБ, собрана обратная связь от операторов критической инфраструктуры о существующих и ожидаемых практических трудностях участия в эксперименте. Также был определен порядок актуализации данных о характеристиках средств воздушного нападения врага, чтобы учитывать в моделировании угроз новые средства РЭБ сразу после подтверждения их эффективности.
Алгоритм участия в эксперименте
1. Предприятие обращается в Главное управление радиоэлектронной и киберборьбы ВСУ (ГУРтаКБ) по вопросу усиления противовоздушного прикрытия объекта критической инфраструктуры;
2. ГУРтаКБ осуществляет моделирование угроз и предоставляет несколько вариантов оборудования, установка которого позволит осуществить радиоэлектронное прикрытие объекта;
3. После этого предприятие получает право купить или импортировать такое оборудование в необходимом количестве, а затем его установить;
4. Важно! Предприятие не может самостоятельно применять мощные средства РЭБ, ведь это оружие, которое не только вводит в заблуждение навигатор на телефоне, но и может вывести из строя другое военное оборудование. Поэтому ГУРтаКБ сообщает предприятие о воинской части, уполномоченной применять средства РЭБ в соответствующей местности;
5. Предприятие заключает договор о бесплатной эксплуатации с такой воинской частью (уполномоченным пользователем);
6. Воинская часть подключает эти средства РЭБ к общегосударственной системе ПВО и применяет их для прикрытия объекта критической инфраструктуры.
Предприятие остается владельцем средств РЭБ. Поэтому оборудование не может быть перемещено в другой регион или для прикрытия другого объекта.
