Непогода затрудняет движение поездов по всей стране: есть задержки, самая сложная ситуация на Одесчине, - "УЗ"

Аномальные погодные условия затрудняют движение поездов по всей стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "УЗ".

Что известно?

Как отмечается, обнаружено не менее 10 мест, где поваленные деревья повредили линию электропередач и устройства связи и сигнализации, поэтому выведены резервные тепловозы и на 10 перегонах движение переведено на телефонную связь.

Одно из деревьев также попало в пассажирский вагон поезда №127/128 Запорожье-Львов, однако обошлось без травм пассажиров и повреждений самого вагона.

Где сложнее всего?

По данным "УЗ", самая сложная ситуация в Одесской области, где сплошной гололед покрыл линию электропередач, с этим уже работает спецтехника.

Задержки поездов традиционно обновляются на uz-vezemo, на данный момент наибольшие отставания от графика у рейсов:

38 Одесса - Ужгород +7:50
78 Одесса - Ковель +6:00
166 Одесса - Черновцы +5:55
12 Одесса - Львов +5:38
106 Одесса - Киев +5:07

"Все поезда Укрзализныци продолжают движение", - говорится в сообщении.

Усе в Божих руках, треба Богу молитися та в гріхах каятись
27.01.2026 09:39 Ответить
Є і добра новина, сніг прикриє озимину від вимерзання
27.01.2026 09:49 Ответить
 
 