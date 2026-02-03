Василий Костюк дал новый импульс развитию украинского карате, - президент Украинской Федерации Карате Дутчак

Бизнесмен Василий Костюк своей меценатской поддержкой позволил выстроить работу со взрослой, молодежной и детской сборными на принципиально новом уровне. Об этом заявил президент Украинской Федерации карате Иван Дутчак в интервью для официального портала УФК, подводя итоги 2025 года и очерчивая планы Федерации на 2026-й.

"2025 год стал для украинского карате по-настоящему историческим - как в спортивном, так и в медийном измерении", - отметил Иван Дутчак.

По его словам, прошлый сезон принес Украине чемпионку Европы Александру Шолохову, чемпиона Всемирных игр Ризвана Талибова, а серебряная медаль Андрея Заплитного на чемпионате мира подтвердила, что украинское карате стабильно находится среди мировых лидеров.

Параллельно Федерация существенно усилила медийное присутствие - благодаря трансляциям соревнований, сотрудничеству с медиа и совместным проектам с международными партнерами. Это, в частности, позволило УФК войти в топ-5 SBC Awards 2026 сразу в шести номинациях и получить две награды - "Открытие года" и "Признание года" по результатам голосования экспертов.

Говоря о планах на 2026 год, президент УФК подчеркнул, что цели федерации остаются неизменными и зафиксированными в Стратегии развития до 2030 года.

"Наш главный фокус - максимальное повышение спортивных результатов. В 2026 году надеемся, что и женская, и мужская команды получат лицензии на командный чемпионат мира, который состоится 20-22 ноября в Ханчжоу (Китай), и смогут вернуться оттуда с медалями", - отметил Иван Дутчак.

Большие ожидания Федерация возлагает и на молодежную сборную. После успешного чемпионата мира 2024 года, где украинцы завоевали два золота и три бронзы, команда настроена не только повторить этот результат, но и превзойти его. В ближайшее время сборная кадетов, юниоров и молодежи выступит на чемпионате Европы в Лимасоле.

Отдельно президент УФК подчеркнул роль меценатской поддержки Василия Костюка, которая позволила системно работать со всеми уровнями сборных и в 2025 году создать первую в Украине детскую сборную по карате для спортсменов 10-13 лет.

"Детская сборная - наш приоритет в 2026 году. Мы хотим максимально систематизировать работу резервной команды, чтобы дети почувствовали полную поддержку Федерации", - подчеркнул Иван Дутчак.

До апреля 2026 года формирование состава детской сборной будет происходить через квалификацию на шести всеукраинских турнирах, после чего будет утвержден окончательный состав команды.

Кроме того, УФК планирует продолжить развитие паракарате и дефлимпийского направления, усиливать медийную составляющую и привлекать к карате более широкую аудиторию.

"Работы много, но у нас сильная команда, четкое видение и надежная поддержка. А это, как известно, комбинация, которая редко проигрывает", - подытожил президент УФК.