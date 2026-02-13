РУС
На Днепропетровщине будут судить родителей-воспитателей, которые избивали, унижали и морили голодом 11 детей

В Днепропетровской области будут судить родителей-воспитателей

Под процессуальным руководством Никопольской окружной прокуратуры в суд направлено обвинительное заключение в отношении родителей-воспитателей детского дома семейного типа.

Их обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей по уходу за детьми, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности следствия

В течение двух лет одиннадцать детей в возрасте от 9 до 17 лет в детском доме семейного типа в Никополе жили в условиях системного унижения. Под предлогом "экономии" взрослые лишали их базовых потребностей: еды, воды, тепла и элементарного человеческого отношения.

Детей сознательно ограничивали в питании и даже питье. Воду не разрешали пить, чтобы они "не просились в туалет" ночью. Мыться можно было только раз в неделю - независимо от погоды или состояния здоровья.

Мальчиков и девочек намеренно изолировали друг от друга: запрещали есть за одним столом, общаться, находиться в одной комнате. Любая попытка нарушить эти "правила" наказывалась избиением.

Об издевательствах стало известно из слов двух воспитанников. Дети неоднократно сбегали, а впоследствии решились обратиться к правоохранителям и рассказали о бесчеловечном обращении.

Ювенальные прокуроры вместе с полицией выехали на место и зафиксировали условия, которые представляли угрозу физическому и психическому здоровью детей.

"То, что происходило в этом доме, не имеет ничего общего с воспитанием или заботой. Это системное унижение, которое продолжалось годами. Экономия на воде, изоляция друг от друга и унижение нанесли детям глубокий психологический вред. Последствия такого "воспитания" могут сопровождать их во взрослой жизни, и именно поэтому мы обязаны дать этим действиям справедливую правовую оценку", — подчеркнул руководитель Днепропетровской областной прокуратуры Валерий Прихожанов.

Деятельность детского дома прекращена, 11 воспитанников размещены в безопасных условиях.

По поручению Генерального прокурора усилена защита прав детей: создано 45 межведомственных групп. С 12 декабря 2025 года проверено 281 детское учреждение и 722 семейные формы воспитания - в общей сложности условия более 26 тысяч детей.

