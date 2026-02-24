Установлены имена более 200 тысяч российских захватчиков, которые были ликвидированы в Украине. ФОТО

К четвертой годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину журналисты установили имена 200 186 российских военных, которые были ликвидированы на войне.

Такие данные опубликовала Медиазона совместно с российской службой BBC и волонтерами, передает Цензор.НЕТ.

Больше всего потерь на душу населения — Тыва, Бурятия, Алтай, Забайкалье

По их данным, 122,7 тысяч погибших оккупантов были из городов, еще 57,2 тысяч — из сел. При этом крупные города и города-миллионники "война почти не затронула": две трети погибших жили в городах и селах с населением менее 100 тысяч человек.

По абсолютному числу погибших вверху списка идут Башкортостан (7,7 тысячи), Татарстан (6,8 тысячи) и Свердловская область (6,3 тысячи).

Согласно полученным данным, чаще всего контракт с Минобороны РФ подписывают жители городов и сел, где хорошая работа в дефиците, при этом пропаганда от местных властей может быть более агрессивной, чем в крупных городах.

"В распределении погибших по регионам чаще всего видна закономерность: чем выше уровень бедности, тем выше, как правило, показатель потерь", - говорится в материале.

Демограф на условиях анонимности, комментируя полученные журналистами данные, заявил, что список регионов с высокой долей потерь во многом совпадает со списком регионов с низкой продолжительностью жизни.

"Другими словами, на войну охотнее идут жители территорий, где вероятность умереть не своей смертью уже высока. По оценке эксперта, людьми, которые сейчас подписывают контракт, может двигать уже не столько бедность, сколько отсутствие перспектив, ощущение того, что терять все равно нечего", - отмечает издание.