1 029 14

Ермак пошел на повышение: как он будет работать над реформами с человеком Медведчука?. ВИДЕО

В этом видео Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует новое назначение Андрея Ермака — председателем комитета по защите пострадавших от вооруженной агрессии, компенсационных механизмов и евроинтеграционно-правового обеспечения восстановления.

  • Почему эта структура стратегическая для послевоенной Украины?
  • Как это может повлиять на реформу адвокатуры, судопроизводство, антикоррупционные органы и переговоры по вступлению в Европейский Союз?

Отдельный фокус — роль многолетнего руководителя ассоциации Лидии Изовитовой и ее связи с Виктором Медведчуком и покойным Андреем Портновым.

Почему вопрос реформирования адвокатуры заложен в антикоррупционной стратегии НАПК?

Как это коррелирует с историей реакций ассоциации на законы времен Виктора Януковича, события Революции достоинства и ситуации на оккупированных территориях?

Видео для отслеживающих влияние окружения Владимира Зеленского на правоохранительную систему, перспективы уголовной ответственности адвокатов на оккупированных территориях, а также политические риски для евроинтеграционного курса Украины в 2026–2030 годах.

Медведчук Виктор (271) Ермак Андрей (527) Данилюк-Ярмолаева Марина (89)
+3
03.03.2026 21:03 Ответить
+2
Зелені це команда медвечука і агентура *****
Тому не дивуйтесь чому ми втрачаємо території і людей. Через зрадників
03.03.2026 21:03 Ответить
+2
Шлемазл в дії.
03.03.2026 21:05 Ответить
03.03.2026 21:03 Ответить
Шлемазл в дії.
03.03.2026 21:05 Ответить
Жінка-аналітег??? Божеже вберігай...
03.03.2026 21:06 Ответить
ЯКІ РЕФОРМИ ВІД ЧМОШНІКА - ЯКИЙ РОЗПИХАВ СВОЇХ ЛЮДЕЙ НА ПОТРІБНІ ПОСАДИ - ЧОМУ НАБУ НЕМА ДО НЬОГО ДІЛА?
03.03.2026 21:10 Ответить
https://www.slovoidilo.ua/2026/03/03/novyna/bezpeka/pidozryuvanyj-ekshlava-dpsu-dejneko-ocholyv-luhanskyj-prykordonnyj-zahin

А НАБУ рекомендувало колишнього керівника Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко, якого https://www.slovoidilo.ua/2026/02/18/novyna/polityka/vaks-naklav-aresht-telefony-hotivku-eksholovy-derzhprykordonsluzhby підозрюють у причетності до контрабанди сигарет на нове призначення
очолив Луганський прикордонний загін

30 січня Вищий антикорупційний суд https://www.slovoidilo.ua/2026/01/30/novyna/bezpeka/vaks-obrav-zapobizhni-zaxody-topposadovcyam-dpsu-spravi-pro-xabari призначив застави у 10 млн грн для колишнього голови ДПСУ та 2 млн грн для начальника відділу одного з пунктів пропуску. На початку лютого за Дейнека https://www.slovoidilo.ua/2026/02/04/novyna/bezpeka/eksholovu-dpsu-serhiya-dejneka-vnesly-10-miljoniv-zastavy внесли 10 мільйонів застави.

Вчитесь у НАБУ ,як треба працювати
03.03.2026 21:37 Ответить
Лайно не тоне, особливо коли його обгорнули рятувальним жилетом. НАБУ І САП цьому лайну нічого зробити не зможуть, оскільки воно юридично жодними владними повноваженнями не було наділене.
03.03.2026 21:15 Ответить
Рашиська агентура вільно діє в Україні, але СБУ до неї діла немає, бо на службі у паяца, а не народу України!
03.03.2026 21:16 Ответить
не діє,бо вони на "підхваті" у фсб
03.03.2026 21:46 Ответить
ФСБ все узгодить.
03.03.2026 21:30 Ответить
Зеленський цим призначенням насміхається над усіма.
03.03.2026 21:35 Ответить
Агент російської розвідки тепер в адвокатурі буде справи ворочати...
03.03.2026 21:43 Ответить
"слуги куйла в Україні"
03.03.2026 21:45 Ответить
Новий ,, портнов" .
03.03.2026 21:56 Ответить
 
 