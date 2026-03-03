Ермак пошел на повышение: как он будет работать над реформами с человеком Медведчука?. ВИДЕО
В этом видео Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует новое назначение Андрея Ермака — председателем комитета по защите пострадавших от вооруженной агрессии, компенсационных механизмов и евроинтеграционно-правового обеспечения восстановления.
- Почему эта структура стратегическая для послевоенной Украины?
- Как это может повлиять на реформу адвокатуры, судопроизводство, антикоррупционные органы и переговоры по вступлению в Европейский Союз?
Отдельный фокус — роль многолетнего руководителя ассоциации Лидии Изовитовой и ее связи с Виктором Медведчуком и покойным Андреем Портновым.
Почему вопрос реформирования адвокатуры заложен в антикоррупционной стратегии НАПК?
Как это коррелирует с историей реакций ассоциации на законы времен Виктора Януковича, события Революции достоинства и ситуации на оккупированных территориях?
Видео для отслеживающих влияние окружения Владимира Зеленского на правоохранительную систему, перспективы уголовной ответственности адвокатов на оккупированных территориях, а также политические риски для евроинтеграционного курса Украины в 2026–2030 годах.
Тому не дивуйтесь чому ми втрачаємо території і людей. Через зрадників
А НАБУ рекомендувало колишнього керівника Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко, якого https://www.slovoidilo.ua/2026/02/18/novyna/polityka/vaks-naklav-aresht-telefony-hotivku-eksholovy-derzhprykordonsluzhby підозрюють у причетності до контрабанди сигарет на нове призначення
очолив Луганський прикордонний загін
30 січня Вищий антикорупційний суд https://www.slovoidilo.ua/2026/01/30/novyna/bezpeka/vaks-obrav-zapobizhni-zaxody-topposadovcyam-dpsu-spravi-pro-xabari призначив застави у 10 млн грн для колишнього голови ДПСУ та 2 млн грн для начальника відділу одного з пунктів пропуску. На початку лютого за Дейнека https://www.slovoidilo.ua/2026/02/04/novyna/bezpeka/eksholovu-dpsu-serhiya-dejneka-vnesly-10-miljoniv-zastavy внесли 10 мільйонів застави.
Вчитесь у НАБУ ,як треба працювати