В этом видео Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует новое назначение Андрея Ермака — председателем комитета по защите пострадавших от вооруженной агрессии, компенсационных механизмов и евроинтеграционно-правового обеспечения восстановления.

Почему эта структура стратегическая для послевоенной Украины?

Как это может повлиять на реформу адвокатуры, судопроизводство, антикоррупционные органы и переговоры по вступлению в Европейский Союз?

Смотрите на Цензор.НЕТ

Отдельный фокус — роль многолетнего руководителя ассоциации Лидии Изовитовой и ее связи с Виктором Медведчуком и покойным Андреем Портновым.

Почему вопрос реформирования адвокатуры заложен в антикоррупционной стратегии НАПК?

Как это коррелирует с историей реакций ассоциации на законы времен Виктора Януковича, события Революции достоинства и ситуации на оккупированных территориях?

Видео для отслеживающих влияние окружения Владимира Зеленского на правоохранительную систему, перспективы уголовной ответственности адвокатов на оккупированных территориях, а также политические риски для евроинтеграционного курса Украины в 2026–2030 годах.