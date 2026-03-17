Евросоюз "завален" нелегальными китайскими вейпами: 48% рынка электронных сигарет ЕС находится в тени, – исследование

Почти половина всех электронных сигарет, продаваемых в Европе, является нелегальной продукцией, при этом 90 % этой продукции поступает из Китая.

Такие данные получены в результате исследования института Fraunhofer IIS (Нюрнберг, Германия) и компании MRU GmbH (Гамбург, Германия) по заказу консалтинговой компании SKRAG (Люцерн, Швейцария).

В Украине ситуация с нелегальным рынком электронных сигарет еще хуже. По данным "Kantar Украина", в июле-августе 2025 года доля нелегальной продукции на рынке электронных сигарет достигла 93,6%. Годовые потери государственного бюджета Украины от этого оцениваются в 7,5 млрд грн.

В самом Евросоюзе нелегальный рынок вейпов оценивается в 6,6 млрд евро, ежегодно растет примерно на 8,6% и в ближайшие годы может превысить 10 млрд евро. Только в Германии в 2024 году недополучили 119 млн евро налогов из-за нелегальных электронных сигарет, и эти потери растут.

Это демонстрирует значительные пробелы в системе таможенного контроля ЕС, администрировании налогов и защите потребителей. Различия в регулировании между государствами-членами создают "серые зоны", где нелегальная торговля развивается беспрепятственно.

В настоящее время около 3,1% населения ЕС, или 11,9 млн человек, регулярно используют вейпы, среди которых много подростков. Самый больший процент вейперов наблюдается во Франции (7,4%), а также в странах Балтии – Эстонии (8,8%), Латвии (7,9%) и Литве (5,2%).

Как отмечают исследователи, в отличие от рынка обычных сигарет, рынок вейпов в Евросоюзе остается малоконтролируемым.

"В Евросоюз поставляется более 470 тыс. видов продукции для вейпинга, эта продукция содержит более тысячи различных ингредиентов. И все это пока остается вне контроля Европейского Союза", — заявил управляющий партнер SKRAG Рико Бак.

Исследование показало, что более 90% всех вейпов, включая значительную долю нелегальных, поступает в ЕС из Китая.

"45,9 тыс. тонн вейп-продукции было импортировано в ЕС в 2024 г. Около 90% — из Китая, в т. ч. 70% — из региона вокруг китайского города Шэньчжэнь. В частности, 10–11 тыс. тонн – это сами электронные сигареты, остальное – жидкости для них. Показательно, что Китай очень жестко регулирует, чтобы эта продукция не продавалась в Китае, а отправлялась именно на экспорт", – объясняет ситуацию глава департамента анализа рисков Fraunhofer IIS Уве Верес-Хомм.

Для Китая экспорт электронных сигарет и жидкостей для них, в том числе нелегальных, стал огромным бизнесом: уже работают около 700 официально зарегистрированных компаний и более 10 тыс. неофициальных производителей.

Основные маршруты поставок в ЕС — по морю, железной дороге и посылками. В дальнейшем продукция реализуется через оптово-розничную сеть и активно через Интернет.

"В 2024 г. из Китая в страны ЕС прибыло около 800 млн посылок. Около 30 млн контейнеров ежегодно прибывает по морю в крупнейшие европейские порты – Роттердам, Антверпен и Гамбург. Еженедельно около 30 тыс. контейнеров прибывает из Китая в ЕС через страны Восточной Европы. Понятно, что даже физически невозможно проверить такие огромные объемы отправлений. И довольно часто в этих отправлениях могут быть нелегальные электронные сигареты", – рассказывает управляющий директор MRU GmbH Хорст Маннер-Ромберг.

Наибольшая доля нелегальной продукции на рынке вейпов в Евросоюзе наблюдается в Финляндии (67%), Чехии (66%), Венгрии и Словакии (по 63%) и Болгарии (62%). Самые низкие показатели – в Бельгии (26%), Португалии (30%), Нидерландах (32%), Швеции (33%) и Германии (36%), однако даже там доля превышает 25–30%.

"В ЕС сейчас есть система мощного контроля за сигаретами, но для вейпов такого контроля нет. Впрочем, он должен быть. Особенно учитывая то, что вейпы уже используют немало подростков. Мы не должны ждать, пока кто-то умрет от этой опасной продукции, как уже произошло в США", – предупреждает Рико Бак.

Уве Верес-Хомм из Fraunhofer IIS объясняет, что речь идет не о полном запрете электронных сигарет в Европе, а об усиленном контроле: импорте продукции, недопущении продажи несовершеннолетним, сотрудничестве с Китаем и гармонизации законодательства между странами Евросоюза.

Как сообщалось, украинские власти запретили использование вкусовых ароматических добавок в электронных сигаретах, однако на практике этот запрет не действует — даже в Киеве около 90% торговых центров продают нелегальную продукцию. Об этом заявил заместитель генерального директора по корпоративным связям "Филипп Моррис Украина" Михаил Поляков.