14 лет тюрьмы получил агент ГРУ РФ, пытавшийся раздобыть новейшие танковые разработки Украины

14 лет тюрьмы получил агент ГРУ РФ: подробности

Согласно доказательной базе контрразведки и следователей Службы безопасности, 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества получил агент российской военной разведки, задержанный СБУ в феврале 2021 года в Харькове.

Как установило расследование, злоумышленник пытался получить для врага секретную документацию по разработке и производству украинского танка Т-84БМ "Оплот", сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Этот уникальный современный боевой танк, предназначенный для огневого поражения всех видов наземных, надводных и низколетящих воздушных целей.

Чтобы добыть засекреченные материалы с оборонного завода, российская спецслужба завербовала безработного жителя Харьковской области.

В поле зрения оккупантов он попал еще до начала полномасштабной войны во время поездки в РФ к родственникам.

В обмен на деньги от рашистов предатель согласился втереться в доверие к сотруднику конструкторского бюро оборонного предприятия Украины, чтобы получить секретную документацию.

Однако сотрудники СБУ разоблачили вражеского агента еще на начальном этапе его разведывательной деятельности. После оперативной комбинации злоумышленника задержали "на горячем" во время передачи имитационных материалов.

При обыске на месте происшествия у агента изъяли смартфон с доказательствами его сотрудничества с российским ГРУ.

По материалам Службы безопасности суд признал его виновным в государственной измене.

Одне питання - **** так мало????
23.03.2026 17:33 Ответить
Всі нові танки України будуть зеленого кольору.
23.03.2026 18:30 Ответить
 
 