14 лет тюрьмы получил агент ГРУ РФ, пытавшийся раздобыть новейшие танковые разработки Украины

Согласно доказательной базе контрразведки и следователей Службы безопасности, 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества получил агент российской военной разведки, задержанный СБУ в феврале 2021 года в Харькове.

Как установило расследование, злоумышленник пытался получить для врага секретную документацию по разработке и производству украинского танка Т-84БМ "Оплот", сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

Этот уникальный современный боевой танк, предназначенный для огневого поражения всех видов наземных, надводных и низколетящих воздушных целей.

Чтобы добыть засекреченные материалы с оборонного завода, российская спецслужба завербовала безработного жителя Харьковской области.

В поле зрения оккупантов он попал еще до начала полномасштабной войны во время поездки в РФ к родственникам.

В обмен на деньги от рашистов предатель согласился втереться в доверие к сотруднику конструкторского бюро оборонного предприятия Украины, чтобы получить секретную документацию.

Однако сотрудники СБУ разоблачили вражеского агента еще на начальном этапе его разведывательной деятельности. После оперативной комбинации злоумышленника задержали "на горячем" во время передачи имитационных материалов.

При обыске на месте происшествия у агента изъяли смартфон с доказательствами его сотрудничества с российским ГРУ.

По материалам Службы безопасности суд признал его виновным в государственной измене.

