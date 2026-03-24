Ким о реабилитации раненых: нужно усовершенствовать соответствующую государственную политику
Для качественной реабилитации раненых важно создать единую систему поддержки, которая будет обеспечена сформированной соответствующей государственной политикой. Об этом в материале для "LB.ua" заявил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
"Уже сегодня более 130 тысяч ветеранов имеют инвалидность вследствие войны. Да и в целом, по оценкам ВОЗ, каждый третий человек в течение жизни нуждается в реабилитации. В Украине эта цифра, очевидно, выше из-за войны и отсутствия у людей привычки заботиться о своем здоровье", - отметил Ким.
По его мнению, система поддержки должна развиваться не только за счет финансирования учреждений, но и за счет помощи конкретному человеку - с возможностью выбора и без лишней бюрократии.
"Все вместе, государство и частный сектор, формируют необходимую инфраструктуру. И на этом этапе нужно осознать самую большую потребность – для качественной реабилитации очень важно построить единую систему. Когда человек или его родные видят маршрут между учреждениями, понимают, куда идти после выписки из больницы и как и где получить помощь дальше", – подчеркнул Ким.
Он обозначил несколько направлений совершенствования системы реабилитации в Украине. Во-первых, ее необходимо обеспечить квалифицированными кадрами, такими как эрготерапевты, которых сейчас критически не хватает.
Еще одна задача - упростить маршрут пациента. Чтобы раненый и его семья знали, где получать необходимые направления и куда с ними идти, без бюрократических проволочек.
"Нередко те, кто нуждается в реабилитационных услугах, жалуются на отсутствие четкой информации о том, что пациенту делать дальше: какие социальные услуги существуют, где получить вспомогательные средства, как оформить поддержку. Это задача для государства, и мы должны выполнить ее, обеспечив каждому, кто в этом нуждается, единый непрерывный процесс восстановления. В котором будет минимум очередей и действительно доступные и качественные услуги", - подчеркнул глава ОВА.
Отдельная задача, на которой он остановился, - психологическая поддержка, ведь до 20% ветеранов имеют симптомы ПТСР или депрессии.
"В то же время есть вещи, которые уже работают. Например, спорт. Во многих случаях именно он становится точкой возврата – дает контроль над телом, стабилизирует психику, возвращает человека в социум. Пока это отдельные инициативы, но нам нужно сформировать соответствующую эффективную государственную политику. Главная задача - переосмыслить реабилитацию: это непрерывный процесс - от момента ранения до полного возвращения в жизнь", - подчеркнул Виталий Ким.
Он призвал подходить к вопросу реабилитации с "другой логикой", когда план восстановления формируется еще в больнице и не обрывается после выписки; когда реабилитация доступна не только в соответствующих центрах, но и в общинах и дома; когда психологическая поддержка – не опция, а обязательная часть; когда есть ответственный человек, который ведет пациента по всему маршруту и не дает этому процессу оборваться.
И когда человек, проходящий реабилитацию, получает государственную помощь не только на отдельные процедуры, но и на реальные расходы, без которых восстановление просто невозможно - транспорт, приобретение, ремонт и обслуживание протезов, а также других вспомогательных средств.
"К этому нужно стремиться. Тогда мы сможем вернуть миллионы людей, которые физически выжили, но испытывают психологические трудности, к полноценной социальной, экономической, культурной жизни. Именно для этого и нужна реабилитация", - резюмировал Виталий Ким.
Якщо коротко - зламали руку...
Як відреагували в Оперативному командуванні «Південь»?
«Ми знаємо про інцидент, про те, що ветеран війни написав заяву в поліцію. Але після перевірки ми не можемо підтвердити інформацію, що це були співробітники ТЦК», - зазначив співробітник прес-служби Сергій Цехоцький.
Реабілітація у всій красі.
Будують реабілітаційні центри....які, дійсно, потрібні і необхідні.
