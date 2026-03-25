Перед Пасхой в Украине резко подорожали яйца: какие цены в супермаркетах?

В конце марта 2026 года в Украине зафиксирован резкий рост цен на куриные яйца. Мониторинг интернет-магазинов ведущих торговых сетей показал подорожание продукта: в большинстве магазинов минимальная стоимость упаковки выросла примерно на 4,50 грн.

Сайт "Новости.LIVE" обнародовал данные о стоимости десятка яиц в супермаркетах по состоянию на вторник, 24 марта.

Упаковка яиц в супермаркетах

Средняя цена упаковки куриных яиц в настоящее время составляет 87,16 грн. Индекс потребительских цен в марте достиг 100,98%, что свидетельствует о подорожании на 0,98% по сравнению с февралем. Однако динамика в розничных сетях указывает на более существенную восходящую тенденцию.

Согласно результатам мониторинга онлайн-платформ, в конце марта 2026 года минимальные цены на стандартную упаковку яиц в магазинах распределились следующим образом:

"Сильпо" — 65,91 грн;

"Варус" — 69,80 грн;

"Новус" — 78,99 грн (+5,40 грн);

"Фора" — 79,50 грн (+4,60 грн);

"Ашан" — 79,50 грн (+3,60 грн);

"Метро" — 79,50 грн (+3,50 грн);

"АТБ" — 80,60 грн (+3,90 грн);

"МегаМаркет" — 92 грн (+3,80 грн).

Цены на яйца поштучно

Потребители имеют возможность сэкономить, покупая яйца поштучно, поскольку такой товар традиционно дешевле из-за отсутствия платы за бренд и упаковку. Однако с приближением Пасхи стоимость даже нефасованного продукта выросла.

В частности, в "Варусе" куриные яйца предлагают по 5,69 грн/шт. (цена без скидки — 6,29 грн/шт.), в "Форе" — по 6,89 грн/шт., в "Новусе" — по 6,80 грн/шт., а в "МегаМаркете" — по 8 грн/шт.

Как сообщалось, средняя потребительская цена на куриную тушку в Украине в феврале упала на 5,7% — до $106,1 за кг. В январе этот показатель находился на уровне $112,47 за кг. Куриное филе в течение месяца подешевело менее ощутимо — на 4,4%. Сейчас его средняя стоимость составляет $208,76 за кг против $218,32 за кг в январе.

Также стало известно, что в течение января-февраля 2026 года Украина увеличила экспорт яиц до 22,9 тыс. тонн, что на 13,9% превышает показатели за аналогичный период прошлого года. В денежном эквиваленте объемы экспорта за первые два месяца текущего года увеличились в 1,9 раза по сравнению с январем-февралем 2025 года и достигли $43,3 млн.