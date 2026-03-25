Схема по закупкам БПЛА для обороны: направлено обвинительное заключение в отношении должностных лиц и подрядчика. ФОТОрепортаж

Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона направили в суд обвинительное заключение в отношении трёх должностных лиц департамента городского совета и директора компании.

Им инкриминируется незаконное присвоение бюджетных средств при закупке квадрокоптеров для нужд обороны, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно?

По данным следствия, в 2023 году руководитель департамента совместно с подчиненными и директором предприятия организовали схему закупки дронов по завышенным ценам в рамках местной программы поддержки обороноспособности.

Чиновники заранее определили поставщика и искусственно завысили ожидаемую стоимость закупки. Для этого провели формальный анализ рынка с использованием недостоверных коммерческих предложений от компаний, которые фактически не осуществляли продажу такой техники, создав видимость рыночной цены.

Тендерную документацию, по версии следствия, подготовили под конкретного участника — требования сформулировали так, чтобы исключить участие других компаний.

В результате победу одержало заранее определенное общество, с которым заключили договор на поставку 90 квадрокоптеров на сумму 14,5 миллиона гривен.

В дальнейшем участники схемы внесли в официальные документы ложные сведения о якобы полной поставке товара, хотя фактически квадрокоптеры на тот момент не были поставлены. На основании этих документов из местного бюджета перечислили полную сумму по договору, несмотря на то, что реальная стоимость техники была значительно ниже.

Полученные средства директор общества перечислил на счет другого предприятия под видом оплаты вспомогательных услуг. В результате таких действий бюджету нанесен ущерб на сумму 2,6 миллиона гривен.

В январе 2026 года обвиняемым было сообщено о подозрении.

В рамках производства заявлен гражданский иск о возмещении убытков. Поскольку городской совет не признал причиненный ущерб, прокурор обратился в суд в интересах территориальной громады.







