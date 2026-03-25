11692 посетителя онлайн
Трое бойцов 93-й ОМБр "Холодний Яр" удерживали позиции на Константиновском направлении 224 дня. ФОТОрепортаж

Пехотинцы батальона Alcatraz 93-й отдельной механизированной бригады "Холодний Яр" успешно вышли с позиций на Константиновском направлении, где удерживали оборону более 7 месяцев.

Об этом сообщила бригада в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

По словам пехотинца с позывным "Блондин", несмотря на несколько неудачных попыток ротации, сорванных оккупантами, на этот раз воинам удалось выйти успешно. Во многом этому способствовала погода.

Самый молодой из группы, "Жид", которому только что исполнился 21 год, вспоминает, как заходили на позицию:

"Нас начали разбирать сразу же в первый день, через полчаса после того, как мы сменили группу. На нас потратили, наверное, "фпв-шек" сорок".

Трое пехотинцев батальона Alcatraz 93-й бригады
Фото: ОМБр "Холодний Яр" / FACEBOOK

Он рассказал, что таким образом противник два дня без перерыва пытался уничтожить расположение пехотинцев.

Удержание позиции

"За весь период пребывания на позициях ребятам удалось уничтожить более десятка оккупантов - основную же работу по зачистке живой силы врага выполняли дронары. Прямой контакт происходил преимущественно во время тумана и дождя, когда россиянам удавалось приблизиться к пехоте вплотную", –- добавили в бригаде.

  • По информации издания "Украинская правда", все трое бойцов батальона - бывшие заключенные.

ОМБр "Холодний Яр" также публикует видео о столкновениях с врагом, ранениях, совместном быте и о том, как удавалось в течение месяцев обеспечивать пехотинцев лекарствами и провизией:

Топ комментарии
Титани 🫡
25.03.2026 19:44 Ответить
3 покоління на фото.
25.03.2026 19:46 Ответить
хлопцям по ордену, на реабілітацію і в запас !

це - неймовірно для людини

.
25.03.2026 19:47 Ответить
Титани 🫡
25.03.2026 19:44 Ответить
Герої
25.03.2026 19:50 Ответить
Ціла "армія" вгодованих попів з'їхалася з'їхалася на похорон Філарета і т. д. і т. п. шириться рух ухилянтів, весна - агресор накопичує сили, а на фронті не стає вояків.

У тилу обрядність і патріотизим зашкалює..
25.03.2026 19:46 Ответить
за Патріарха пельку заткни !

якби не було Філарета, то не було б Української церкви!

.
25.03.2026 19:49 Ответить
Не про Філарета мова, а про цілу армію вгодованих попів...

Якщо б тільки по 10 чоловік по області, а то від однієї області більше на як батальон. А витрати на траспорт, гостинницю...

А там троє бійців 93 ОМБр "Холодний Яр" тримали позиції на Костянтинівському напрямку 224 дні
25.03.2026 20:22 Ответить
3 покоління на фото.
25.03.2026 19:46 Ответить
хлопцям по ордену, на реабілітацію і в запас !

це - неймовірно для людини

.
25.03.2026 19:47 Ответить
Дадуть грамоту.
25.03.2026 20:06 Ответить
хто? зельонкін? потім дожене і ще дасть 2 грамоти на трьох. Воїнам респект.
25.03.2026 20:40 Ответить
Молодці,але це показує й інший бік медалі : тому,що над картами в глибокому бункері "планує",нах всралися люди(Люди для нього це солдатики з дитинства,(Недаремно ж його м'ясником поза очі називають(
25.03.2026 19:48 Ответить
"ваших дєйствія, товаріщь жюков !"

війна через бпла змінилась кардинально!
хлопців змогли витягти з позиції з надцятого разу

.
25.03.2026 19:51 Ответить
Сказки это хорошо. Не "сомневаюсь" в подвиге. Если они столько продержались, про них знали? Без еды, питья и боеприпасов это не возможно.
25.03.2026 19:53 Ответить
Дронами доставляли
25.03.2026 20:42 Ответить
Черговим українським супергероям-респектище...
25.03.2026 19:53 Ответить
Який сенс людям сидіти в норі в полі, коли все, як виявляється виконується дронами?🤔
25.03.2026 20:03 Ответить
Хлопці Воїни генетичні Тітани , в них сила Богів !...❤️
25.03.2026 20:09 Ответить
Командиру батальйону нагороду дадуть.
25.03.2026 20:10 Ответить
Низький уклін вам Воїни ЗСУ
25.03.2026 20:14 Ответить
Низький уклін вам рідненьки.❤️❤️❤️
25.03.2026 20:29 Ответить
Командирів батальйону Alcatraz 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" треба дубасити ногами довго і нудно. Зірвати погони і рядовими на ту ж позицію! Це тварі без честі і совісті. Максимальний термін перебування на передовій не має перевищувати 60 днів. І вони це знають! Може бути якась затримка, але ж не настільки! Це ж тотальне виснаження! Як можна таке допускати! У мене в кабінеті уже психічний розлад і безсоння, а уявіть що з людьми які на передовій...
25.03.2026 20:41 Ответить
При всій повазі до хлопців... Подвиг одних є прямим наслідком пройобів інших.
25.03.2026 21:08 Ответить
А не шановні депутанти не в силах навіть відвідати засідання Ради.
25.03.2026 21:12 Ответить
 
 