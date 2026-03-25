Трое бойцов 93-й ОМБр "Холодний Яр" удерживали позиции на Константиновском направлении 224 дня. ФОТОрепортаж

Пехотинцы батальона Alcatraz 93-й отдельной механизированной бригады "Холодний Яр" успешно вышли с позиций на Константиновском направлении, где удерживали оборону более 7 месяцев.

Об этом сообщила бригада в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

По словам пехотинца с позывным "Блондин", несмотря на несколько неудачных попыток ротации, сорванных оккупантами, на этот раз воинам удалось выйти успешно. Во многом этому способствовала погода.

Самый молодой из группы, "Жид", которому только что исполнился 21 год, вспоминает, как заходили на позицию:

"Нас начали разбирать сразу же в первый день, через полчаса после того, как мы сменили группу. На нас потратили, наверное, "фпв-шек" сорок".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы "Скала" вывели с позиции двух военных, которые год просидели в окружении на Краматорском направлении. ВИДЕО

Фото: ОМБр "Холодний Яр" / FACEBOOK

Он рассказал, что таким образом противник два дня без перерыва пытался уничтожить расположение пехотинцев.

Удержание позиции

"За весь период пребывания на позициях ребятам удалось уничтожить более десятка оккупантов - основную же работу по зачистке живой силы врага выполняли дронары. Прямой контакт происходил преимущественно во время тумана и дождя, когда россиянам удавалось приблизиться к пехоте вплотную", –- добавили в бригаде.

По информации издания "Украинская правда", все трое бойцов батальона - бывшие заключенные.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины 93-й бригады остановили штурм врага на Константиновском направлении. ВИДЕО

ОМБр "Холодний Яр" также публикует видео о столкновениях с врагом, ранениях, совместном быте и о том, как удавалось в течение месяцев обеспечивать пехотинцев лекарствами и провизией: