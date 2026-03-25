Трое бойцов 93-й ОМБр "Холодний Яр" удерживали позиции на Константиновском направлении 224 дня. ФОТОрепортаж
Пехотинцы батальона Alcatraz 93-й отдельной механизированной бригады "Холодний Яр" успешно вышли с позиций на Константиновском направлении, где удерживали оборону более 7 месяцев.
Об этом сообщила бригада в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
По словам пехотинца с позывным "Блондин", несмотря на несколько неудачных попыток ротации, сорванных оккупантами, на этот раз воинам удалось выйти успешно. Во многом этому способствовала погода.
Самый молодой из группы, "Жид", которому только что исполнился 21 год, вспоминает, как заходили на позицию:
"Нас начали разбирать сразу же в первый день, через полчаса после того, как мы сменили группу. На нас потратили, наверное, "фпв-шек" сорок".
Он рассказал, что таким образом противник два дня без перерыва пытался уничтожить расположение пехотинцев.
Удержание позиции
"За весь период пребывания на позициях ребятам удалось уничтожить более десятка оккупантов - основную же работу по зачистке живой силы врага выполняли дронары. Прямой контакт происходил преимущественно во время тумана и дождя, когда россиянам удавалось приблизиться к пехоте вплотную", –- добавили в бригаде.
- По информации издания "Украинская правда", все трое бойцов батальона - бывшие заключенные.
ОМБр "Холодний Яр" также публикует видео о столкновениях с врагом, ранениях, совместном быте и о том, как удавалось в течение месяцев обеспечивать пехотинцев лекарствами и провизией:
На Алеї українського війська в Києві відкрили пам'ятний знак на честь Національної гвардії України.
Ціла "армія" вгодованих попів з'їхалася з'їхалася на похорон Філарета і т. д. і т. п. шириться рух ухилянтів, весна - агресор накопичує сили, а на фронті не стає вояків.
У тилу обрядність і патріотизим зашкалює..
якби не було Філарета, то не було б Української церкви!
.
Якщо б тільки по 10 чоловік по області, а то від однієї області більше на як батальон. А витрати на траспорт, гостинницю...
А там троє бійців 93 ОМБр "Холодний Яр" тримали позиції на Костянтинівському напрямку 224 дні
це - неймовірно для людини
.
війна через бпла змінилась кардинально!
хлопців змогли витягти з позиції з надцятого разу
.