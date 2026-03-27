РФ обстреляла 34 населенных пункта Сумской области: 1 погибший и 2 раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские войска атаковали 34 населенных пункта Сумской области. Есть один погибший и двое раненых, повреждены дома и автомобили.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.
В Николаевской сельской громаде в результате попадания вражеского дрона погиб 54-летний мужчина, ранения получили мужчины 45 и 48 лет.
В Садовской громаде повреждены домовладения.
В Сумской городской громаде повреждены помещения ООО и 5 автомобилей.
Последствия вражеских атак
