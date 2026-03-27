РФ обстреляла 34 населенных пункта Сумской области: 1 погибший и 2 раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска атаковали 34 населенных пункта Сумской области. Есть один погибший и двое раненых, повреждены дома и автомобили.

Об этом сообщили в полиции области.

В Николаевской сельской громаде в результате попадания вражеского дрона погиб 54-летний мужчина, ранения получили мужчины 45 и 48 лет.

В Садовской громаде повреждены домовладения.

В Сумской городской громаде повреждены помещения ООО и 5 автомобилей.

