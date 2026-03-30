Один десантник вышел против танка: воин 80-й ОДШБр о боях в Вознесенске в 2022 году. ВИДЕО

Боец 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады рассказал о боях в начале полномасштабного вторжения РФ.

В начале полномасштабного вторжения РФ Юрию было 22 года, для защиты Родины он выбрал десантно-штурмовые войска.

Смотрите: Десантники 80-й бригады за январь отправили ряд российской техники на металлолом. ВИДЕО

По словам военного, он решил снимать видео на свой телефон до и после боя, чтобы запечатлеть историю, как маленькая армия противостояла России.

В частности, в Вознесенске он снял момент, как его побратим по прозвищу "Борщ" выбежал навстречу российскому танку и выстрелил в него из РПГ. Это видео набрало более 50 миллионов просмотров.

"Человек не побоялся. Вы понимаете - один десантник вышел против танка! Тогда хлопцы были настолько заряжены, что разорвали бы тот танк голыми руками, если бы пришлось!", - отметил воин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дронари 80-й бригады попали в оккупанта, а тот не смог самоликвидироваться из-за сломанного оружия. ВИДЕО

2022р. Це Слава ЗСУ та Народу !!! ❤️ !!!...
30.03.2026 10:20 Ответить
Да. если бы не легендарные Марченко и Апостол со своими ребятами, то был бы полный писец. Орки рвались к Южноукраинской АЭС и им оставалось всего 30 км до станции. Потеряв Вознесенск мы бы потеряли и весь юг с Одессой в том числе.
30.03.2026 10:48 Ответить
Це той самий Марченко, якого зграя ЗЕбанутих виродків на чолі з блазнем-ідіотом хотіли посадити по вказівкі ***** і якого викупив у ЗЕбанутих Порошенко
30.03.2026 11:05 Ответить
Так, той самий, про котрого через рік ота корейська макака кім казала - Марченко не був головним захисником Миколаєва - там були ініші люди. А потім не отримавши призначення на протязі пів року по закону написав рапорт на звільнення. І йього звільнили. Генерали котрі отримували перемоги над рашистами пі....ту не потрібні.
30.03.2026 11:30 Ответить
Мій родич 25 лютого 2022 р. пійшов до ТЦК, а 2 березня 2022 р. - був перший бій !
Після Вознесенська був Херсон, Вугледар, Покровськ....
30.03.2026 11:19 Ответить
 
 