Один десантник вышел против танка: воин 80-й ОДШБр о боях в Вознесенске в 2022 году. ВИДЕО

Боец 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады рассказал о боях в начале полномасштабного вторжения РФ.

В начале полномасштабного вторжения РФ Юрию было 22 года, для защиты Родины он выбрал десантно-штурмовые войска.

По словам военного, он решил снимать видео на свой телефон до и после боя, чтобы запечатлеть историю, как маленькая армия противостояла России.

В частности, в Вознесенске он снял момент, как его побратим по прозвищу "Борщ" выбежал навстречу российскому танку и выстрелил в него из РПГ. Это видео набрало более 50 миллионов просмотров.

"Человек не побоялся. Вы понимаете - один десантник вышел против танка! Тогда хлопцы были настолько заряжены, что разорвали бы тот танк голыми руками, если бы пришлось!", - отметил воин.

