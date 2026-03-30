Один десантник вышел против танка: воин 80-й ОДШБр о боях в Вознесенске в 2022 году. ВИДЕО
Боец 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады рассказал о боях в начале полномасштабного вторжения РФ.
Об этом говорится в видео бригады, передает Цензор.НЕТ.
В начале полномасштабного вторжения РФ Юрию было 22 года, для защиты Родины он выбрал десантно-штурмовые войска.
По словам военного, он решил снимать видео на свой телефон до и после боя, чтобы запечатлеть историю, как маленькая армия противостояла России.
В частности, в Вознесенске он снял момент, как его побратим по прозвищу "Борщ" выбежал навстречу российскому танку и выстрелил в него из РПГ. Это видео набрало более 50 миллионов просмотров.
"Человек не побоялся. Вы понимаете - один десантник вышел против танка! Тогда хлопцы были настолько заряжены, что разорвали бы тот танк голыми руками, если бы пришлось!", - отметил воин.
Після Вознесенська був Херсон, Вугледар, Покровськ....