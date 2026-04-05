Укрэнерго отменило отключение света на понедельник

В понедельник, 6 апреля, ограничения электроснабжения в Украине не планируется.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго, которую цитирует Цензор.НЕТ.

Отключения света отменены

"Завтра, в понедельник, применение мер по ограничению потребления не планируется", — говорится в сообщении.



Между тем, пользоваться мощными электроприборами в компании просят перенести на дневное время — с 11:00 до 15:00.

Ранее Кабинет Министров внес изменения в условия проведения конкурса на строительство новой генерации и обновил правила аукционов по распределению квот поддержки возобновляемой энергетики.

