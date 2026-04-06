Комитет Рады поддержал доработанный законопроект о "налоге на OLX": голосовать планируют завтра

Налоговый комитет Верховной Рады поддержал доработанную версию законопроекта № 15111 о налогообложении цифровых платформ. Документ является частью требований МВФ, поэтому его принятие является обязательным условием для получения Украиной финансирования.

Законопроект планируется вынести на голосование Рады в первом чтении и в целом 7 апреля, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По сравнению с предыдущей версией проекта внесены следующие изменения:

самозанятые лица получают возможность облагаться налогом на доходы от платформ на общих основаниях как физические лица;

отменена необходимость открывать специальные счета для продавцов через платформы;

отменена обязанность раскрытия банковской тайны в отношении доходов продавцов;

отменена необходимость подачи налоговой декларации в случае превышения лимита, заменив ее налоговым уведомлением-решением Государственной налоговой службы.

"Важно по срокам: не ранее 01.01.2027, но после подписания соглашения об обмене и присоединении стран. То есть это, скорее всего, будет позже начала 2027 года. То есть будут облагать налогом только в 2028-м году после отчетности за 2027-й", — отметил Железняк.

Как сообщалось, премьер-министр Юлия Свириденко встретилась с руководителями комитетов Верховной Рады и обсудила правительственные реформы, необходимые для получения финансирования от ЕС и МВФ.

Было решено, что в повестку дня будут внесены срочные законопроекты, по которым достигнуто согласие. Кроме того, будут продолжены консультации по другим документам, вызывающим дискуссии.

Напомним, 30 марта Кабинет Министров Украины одобрил три законопроекта, подготовленные Министерством финансов, которые касаются налогообложения цифровых платформ, международных посылок и продления военного сбора.