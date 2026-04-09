В Украине чиновник отсудил себе 17,6 миллиона гривен пенсии, - СМИ

В Украине чиновник отсудил себе 17,6 миллиона гривен пенсии

В Украине чиновник отсудил себе 17,6 миллиона гривен пенсии

Пенсионный фонд обязан выплатить более 17,6 миллиона гривен Александру Галинскому, бывшему начальнику Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний Минюста.

Это чиновник, который вышел на заслуженный отдых еще в 2010 году, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на OBOZ.UA.

Он принес в суд справку из Минюста от января 2022-го, в которой в графах "надбавка за особенности прохождения службы" и "премия" указано: 24 562,50 гривен – надбавка за особенности прохождения службы (50% от должностного оклада, оклада по специальному званию и надбавки за выслугу лет), 177 840,00 гривен премия (570% от должностного оклада).

С учетом космической премии ему и произвели перерасчет.

В результате Одесский окружной административный суд обязал ПФУ доплатить пенсионеру 17 миллионов 58 тысяч 144 гривен. Решение вынесла судья Виктория Хомьякова.

Кто еще получает такую пенсию?

На полмиллиона меньше должен получить Олег Оксененко, судья Шестого апелляционного административного суда в отставке. В результате перерасчета "задним числом" ему должны доплатить 17 миллионов гривен. По расчетам OBOZ.UA, судья смог отсудить себе пенсию в размере 356,3 тысячи гривен.

  • 12,9 миллиона гривен отсудил генерал Николаенко Степан Иванович;
  • 7,5 миллиона гривен должен получить Остапец Сергей Леонидович, бывший заведующий секретариатом Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности;
  • 6,2 миллиона гривен выиграл в суде судья Шестого апелляционного административного суда Ярослав Василенко.

Кровосісі...
09.04.2026 17:18 Ответить
А судді, хто?
09.04.2026 17:21 Ответить
Кончене законодавство. Згідно конченої конституції. Тобто всі платники податків постійно скидуються незрозумілим тіпам за незрозуміло що. Премія 570 відсотків. А чому не мільярд відсотків? З якого дива взагалі платити премії.? Є оклади, які і так завищені. Які взагалі можуть бути премії тіпам, які і так недопрацьовують до своїх окладів. Ха ха ха.
09.04.2026 17:26 Ответить
країна мрії зеленських та мародерів - крали на роботі і продовжують грабувати на пенсії..
09.04.2026 17:44 Ответить
 
 