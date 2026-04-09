В Украине чиновник отсудил себе 17,6 миллиона гривен пенсии, - СМИ

Пенсионный фонд обязан выплатить более 17,6 миллиона гривен Александру Галинскому, бывшему начальнику Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний Минюста.

Это чиновник, который вышел на заслуженный отдых еще в 2010 году, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на OBOZ.UA.

Он принес в суд справку из Минюста от января 2022-го, в которой в графах "надбавка за особенности прохождения службы" и "премия" указано: 24 562,50 гривен – надбавка за особенности прохождения службы (50% от должностного оклада, оклада по специальному званию и надбавки за выслугу лет), 177 840,00 гривен премия (570% от должностного оклада).

С учетом космической премии ему и произвели перерасчет.

В результате Одесский окружной административный суд обязал ПФУ доплатить пенсионеру 17 миллионов 58 тысяч 144 гривен. Решение вынесла судья Виктория Хомьякова.

Кто еще получает такую пенсию?

На полмиллиона меньше должен получить Олег Оксененко, судья Шестого апелляционного административного суда в отставке. В результате перерасчета "задним числом" ему должны доплатить 17 миллионов гривен. По расчетам OBOZ.UA, судья смог отсудить себе пенсию в размере 356,3 тысячи гривен.

12,9 миллиона гривен отсудил генерал Николаенко Степан Иванович;

7,5 миллиона гривен должен получить Остапец Сергей Леонидович, бывший заведующий секретариатом Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности;

6,2 миллиона гривен выиграл в суде судья Шестого апелляционного административного суда Ярослав Василенко.

