Сутки на Донетчине: в результате вражеских обстрелов 1 человек погиб, еще 3 - ранены. ФОТОрепортаж

За последние сутки войска РФ интенсивно обстреливали три района Донецкой области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Покровский район

Многочисленные разрушения понесли Добропольская и Шаховская громады.

Краматорский район

В Николаевке повреждено многоэтажное здание. В Славянске повреждено многоэтажное здание и 2 автомобиля. В Краматорске 1 человек погиб и 3 ранены, повреждено 3 частных дома. В Михайловке Александровской громады повреждено административное здание. В Дружковке и Константиновке повреждено по частному дому.

Бахмутский район

В Резниковке Сиверской громады повреждены 2 частных дома.

Всего за сутки россияне 19 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 347 человек, в том числе - 37 детей.













