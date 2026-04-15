286 0
Дронари 11-й бригады НГУ за неделю нанесли 652 поражения и уничтожили 179 БПЛА противника. ВИДЕО
За прошедшую неделю подразделения беспилотных комплексов 11-й бригады имени Михаила Грушевского НГУ нанесли 652 огневых удара по противнику и его позициям в Запорожской и Херсонской областях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, вследствие боевых действий уничтожено и повреждено значительное количество техники, инфраструктуры и средств противника.
В частности, поражено:
- 26 наблюдательных постов;
- 75 укрытий;
- 179 беспилотников различных типов;
- 21 антенна связи;
- 22 склада с боеприпасами, горюче-смазочными материалами и имуществом;
- 17 единиц авто- и бронетехники;
- 10 блокпостов;
- 6 гаубиц;
- 5 орудий;
- 4 артиллерийские установки;
- 4 лодки;
- 1 квадроцикл;
- 1 электроподстанцию;
- 1 трансформатор;
- 1 единицу инженерной техники;
- 1 средство радиоэлектронной борьбы.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
