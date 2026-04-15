Дронари 11-й бригады НГУ за неделю нанесли 652 поражения и уничтожили 179 БПЛА противника. ВИДЕО

За прошедшую неделю подразделения беспилотных комплексов 11-й бригады имени Михаила Грушевского НГУ нанесли 652 огневых удара по противнику и его позициям в Запорожской и Херсонской областях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вследствие боевых действий уничтожено и повреждено значительное количество техники, инфраструктуры и средств противника.

В частности, поражено:

26 наблюдательных постов;

75 укрытий;

179 беспилотников различных типов;

21 антенна связи;

22 склада с боеприпасами, горюче-смазочными материалами и имуществом;

17 единиц авто- и бронетехники;

10 блокпостов;

6 гаубиц;

5 орудий;

4 артиллерийские установки;

4 лодки;

1 квадроцикл;

1 электроподстанцию;

1 трансформатор;

1 единицу инженерной техники;

1 средство радиоэлектронной борьбы.

