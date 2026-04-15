РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10152 посетителя онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов Боевіе действия на Запорожье Бои на Херсонщине Операторы дронов
286 0

Дронари 11-й бригады НГУ за неделю нанесли 652 поражения и уничтожили 179 БПЛА противника. ВИДЕО

За прошедшую неделю подразделения беспилотных комплексов 11-й бригады имени Михаила Грушевского НГУ нанесли 652 огневых удара по противнику и его позициям в Запорожской и Херсонской областях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вследствие боевых действий уничтожено и повреждено значительное количество техники, инфраструктуры и средств противника.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В частности, поражено:

  • 26 наблюдательных постов;
  • 75 укрытий;
  • 179 беспилотников различных типов;
  • 21 антенна связи;
  • 22 склада с боеприпасами, горюче-смазочными материалами и имуществом;
  • 17 единиц авто- и бронетехники;
  • 10 блокпостов;
  • 6 гаубиц;
  • 5 орудий;
  • 4 артиллерийские установки;
  • 4 лодки;
  • 1 квадроцикл;
  • 1 электроподстанцию;
  • 1 трансформатор;
  • 1 единицу инженерной техники;
  • 1 средство радиоэлектронной борьбы.

Автор: 

армия РФ (22470) уничтожение (9551) Запорожская область (4241) дроны (6793) 11-я бригада НГУ имени Михаила Грушевского (20) Херсонская область (5584)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 