Новости Военные преступления россиян
Оккупант толкает ногой и добивает двумя выстрелами раненого безоружного украинского воина. ВИДЕО 18+

В сети появилось очередное шокирующее подтверждение игнорирования Россией любых норм международного права и Женевских конвенций. На видео запечатлено преднамеренное убийство безоружного раненого украинского военнослужащего. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Преступление было совершено на Купянском направлении. Убийство украинского бойца снял на видео сам оккупант из 272-го мотострелкового полка ВС РФ.

"Очередное военное преступление: российское чудовище бьет ногой и застреливает раненого украинского бойца. Купянское направление. Видео военнослужащего 272-го мотострелкового полка ВС РФ", — отмечает в комментарии автор публикации.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

армия РФ (22484) ранение (3341) убийство (6485) военные преступления (1562)
Покажіть це відео тому, що ніс на плечах 10 км раненого москаля.
16.04.2026 16:03 Ответить
Знову комбат з комбригом, щось проспали в організації бою для ротного рівня??
16.04.2026 16:21 Ответить
Беззбройного і пораненого.

Як це типово для руснявого гівна. Тому цю мерзоту треба випалювати без жодного жалю. І не пропонувати їм цигарки і "братанами" називати, коли вони у полон потрапляють до ЗСУ.
16.04.2026 16:05 Ответить
все вірно!
бо, наші толєрасти його евакуюють, та на "обмін"!!!
гроьобаний обмін.....
16.04.2026 16:06 Ответить
Це рашиські варвари їх треба тільки знищувати іншої мови вони не розуміють ,на жаль майже відсутня робота по ліквідації воєних злочинців включно вище керівництво рф ,а також колоборантів які спокійно почуваются як на росії так і на окупованих теритьоріях.
16.04.2026 16:10 Ответить
Хіба ці істоти мають право на існування?!
16.04.2026 16:13 Ответить
Цікаво, в Купянську в оточенні, ще залишились живі скоти, чи вже добили їх
16.04.2026 16:15 Ответить
Дивне мовчання, отих осіб, що в мережах ротом гадять проти проведення заходів мобілізації службовцями ТЦК разом з органами місцевого самоврядування =територіальними громадами, в Україні!!!??
16.04.2026 16:19 Ответить
 
 