Оккупант толкает ногой и добивает двумя выстрелами раненого безоружного украинского воина. ВИДЕО 18+
В сети появилось очередное шокирующее подтверждение игнорирования Россией любых норм международного права и Женевских конвенций. На видео запечатлено преднамеренное убийство безоружного раненого украинского военнослужащего. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Преступление было совершено на Купянском направлении. Убийство украинского бойца снял на видео сам оккупант из 272-го мотострелкового полка ВС РФ.
"Очередное военное преступление: российское чудовище бьет ногой и застреливает раненого украинского бойца. Купянское направление. Видео военнослужащего 272-го мотострелкового полка ВС РФ", — отмечает в комментарии автор публикации.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Як це типово для руснявого гівна. Тому цю мерзоту треба випалювати без жодного жалю. І не пропонувати їм цигарки і "братанами" називати, коли вони у полон потрапляють до ЗСУ.
бо, наші толєрасти його евакуюють, та на "обмін"!!!
гроьобаний обмін.....