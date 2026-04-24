С завтрашнего дня Нацбанк смягчает ряд валютных ограничений: что меняется и кого коснутся нововведения?

Национальный банк с 25 апреля 2026 года смягчает ряд действующих валютных ограничений. Изменения направлены на поддержку оборонного сектора, привлечение высококвалифицированных специалистов в украинские компании и банки, а также на обеспечение потребностей военнослужащих и граждан Украины за рубежом.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает Цензор.НЕТ.

Упрощаются условия покупки валюты для оборонных предприятий

При выполнении заявок на покупку иностранной валюты банки смогут не учитывать валютные остатки на счетах предприятий, если:

эти средства поступили от иностранных государств или их уполномоченных агентств для финансирования контрактов по производству товаров военного назначения или двойного использования для нужд сектора безопасности и обороны;

валюта приобретается за бюджетные средства для выполнения государственных оборонных контрактов.

Расширяются валютные возможности для военнослужащих-нерезидентов

Военнослужащие-нерезиденты смогут без ограничений покупать и переводить за границу валюту в пределах полученного денежного обеспечения, если средства зачислены после 1 мая 2026 года. Для средств, полученных до этой даты, будет действовать действующий лимит до 400 тыс. гривен в месяц в эквиваленте.

Также банкам разрешено зачислять на счета военнослужащих-нерезидентов гривневые выплаты от резидентов и нерезидентов без ограничений по гражданству.

Обновляется перечень документов для идентификации военных

Для открытия счетов банки смогут использовать новый военно-учетный документ, а также военный билет, удостоверение офицера и генерала, если они действительны на момент открытия счета.

Упрощаются валютные операции для привлечения иностранных специалистов

Украинские компании смогут покупать и переводить валюту на счета нерезидентов-членов наблюдательных или исполнительных органов по выплатам по договорам, начисленным с 1 мая 2026 года.

Физические лица-нерезиденты также получат возможность покупать и переводить за границу валюту в пределах зарплаты и других выплат, полученных в Украине после этой даты.

Контроль за такими операциями будет осуществляться банками с учетом риск-ориентированного подхода.

Поддержка украинцев за рубежом

Национальный банк создал условия для валютных переводов за границу через ООО "Агентство национального единства", которое будет финансировать программы поддержки украинцев за пределами страны и содействовать их возвращению.

Также отменено требование к страховщикам подавать ежемесячные расчеты платежеспособности для участия в операциях перестрахования с иностранными перестраховщиками.

Напомним, 31 декабря 2025 года НБУ смягчил ряд валютных ограничений в рамках реализации законодательства о правовом режиме "Дефенс Сити" с целью поддержки отечественного ОПК. Тогда были изменены условия покупки иностранной валюты для импорта товаров. Также было упрощено осуществление трансграничных переводов из Украины по отдельным операциям.