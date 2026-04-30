Для эвакуации раненых с фронта фонд "Надежда" и Валерий Дубиль передали оборудование медицинским экипажам

PR

Команда Благотворительного фонда молодежной инициативы "Надежда" вместе с председателем наблюдательного совета фонда, первым заместителем председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации Валерием Дубилем и соучредителем фонда Витой Присяжнюк встретили эвакуационные автобусы миссии "Параволан" во время рейса из Сумского направления.

Фонд "Надежда" на постоянной основе поддерживает эвакуационные экипажи — волонтеры встречают транспорт с ранеными героями и передают оборудование, необходимое для их дальнейшей эвакуации и спасения жизней. Постоянную поддержку в обеспечении экипажей оказывают партнеры фонда Анатолий Шкрибляк, Артем Чаплыгин и Антон Бахур.

Во время последней встречи команде "Параволан" передали портативный кислородный концентратор — оборудование, которое используется непосредственно во время эвакуации с передовой. Он обеспечивает непрерывную подачу кислорода раненым в пути и позволяет одновременно стабилизировать состояние бойцов еще до прибытия в медицинское учреждение.

"Этот концентратор работает прямо в дороге. Мы можем одновременно подавать кислород двум раненым и поддерживать их состояние стабильным до передачи врачам. В условиях эвакуации это критически важно", — рассказывает медик эвакуационной миссии с позывным "Ромашка".

С начала полномасштабного вторжения "Параволан" осуществил около 5 тысяч эвакуационных миссий и вывез из зоны боевых действий около 100 тысяч раненых военных, обеспечивая их транспортировку в больницы в более безопасных регионах.

Фонд "Надежда" последовательно укрепляет эвакуационные команды необходимой техникой. В частности, передано РЭБ-оборудование, защищающее транспорт от вражеских дронов во время движения, медицинское оборудование и материалы для стабилизации раненых на этапе эвакуации, а также зарядные станции, генераторы и системы спутниковой связи Starlink — для бесперебойной работы экипажей, связи и координации действий даже в сложных полевых условиях.

"Эвакуация — это один из самых критических этапов спасения. От того, как быстро и в каких условиях раненый доедет до больницы, зависит его жизнь. Поэтому наша задача — обеспечить экипажи всем необходимым", — подчеркнул Валерий Дубиль.

Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надежда" и в дальнейшем продолжает поддерживать эвакуационные миссии, ведь именно эта работа ежедневно спасает жизни тысяч украинских военных.