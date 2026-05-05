ВСУ остановили атаки на Гуляйпольском и других направлениях - за сутки 149 боестолкновений, - Генштаб. КАРТА

За сутки зафиксировано 149 боевых столкновений и массированные обстрелы. Силы обороны Украины отразили атаки на десятках направлений и нанесли потери врагу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утреннем сводке Генштаба.

Вчера противник нанес ракетный удар, применив одну ракету, совершил 75 авиационных ударов, сбросил 273 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 9649 дронов-камикадзе и осуществил 3572 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 33 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов:

Великая Писаревка, Вольная Слобода Сумской области;

Цветкове, Любицкое, Верхняя Терса, Воздвижская Запорожской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло пять боевых столкновений, враг осуществил 80 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилипка, Старица и Амбарное.

На Купянском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в районе населенного пункта Радьковка.

На Лиманском направлении украинские воины отразили шесть попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Дробышево, Лиман, Ямполь и Озерное.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили три попытки оккупантов продвинуться вперед в районах населенных пунктов Кривая Лука, Закитное и Резниковка.

На Краматорском направлении наши защитники остановили три вражеские атаки в районах населенных пунктов Малиновка, Никифоровка и Веролюбовка.

На Константиновском направлении враг совершил 16 атак вблизи Константиновки, Торецкого, Ильиновки, Плещиевки и Степановки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 24 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Белицкое, Покровск, Гришино, Родинское, Удачное, Новопавловка, Новоалександровка, Молодецкое, Новониколаевка и Муравка.

На Александровском направлении противник семь раз атаковал в районах населенных пунктов Сичневое, Егоровка, Новое Запорожье, Злагода и Вербовое.

На Гуляйпольском направлении произошло 29 атак оккупантов в районах населенных пунктов Варваровка, Доброполье, Зализнычное, Горькое, Староукраинка, Еленоконстантиновка, Яблоково, Святопетровка, Чаривное, Верхняя Терса и Воздвижская.

На Ореховском направлении враг пытался продвинуться в районе населенного пункта Щербаки.

На Приднепровском направлении украинские подразделения остановили три вражеские атаки в направлении Антоновки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три пункта управления, семь районов сосредоточения личного состава, одно средство противовоздушной обороны и четыре вражеские артиллерийские системы.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 970 человек. Также враг потерял три танка, три боевые бронированные машины, 80 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, четыре средства противовоздушной обороны, три наземных робототехнических комплекса, 1968 беспилотных летательных аппаратов, 206 единиц автомобильной и две единицы специальной техники.

