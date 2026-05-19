Нелегальный игорный рынок в Украине вырос с 52,1 до 56,7%

Международная компания KANTAR во второй раз провела исследование украинского игорного бизнеса. Объем теневого рынка превысил 61,6 млрд грн. 80,6% опрошенных респондентов уже играли в онлайн-казино или делали ставки через нелегальных операторов. Наиболее существенными причинами тенизации рынка являются неэффективная блокировка нелегальных игорных платформ и административные ограничения, вводимые в отношении легальных операторов.

В 2026 году доля нелегального сегмента игорного рынка Украины выросла с 52,1 до 56,7%. Об этом свидетельствуют результаты второго исследования, проведенного международной компанией KANTAR в марте-мае 2026 года. Об этом свидетельствуют результаты второго исследования, проведенного международной компанией KANTAR, которые во время пресс-брифинга представил президент Ассоциации украинских операторов игорного бизнеса Александр КОГУТ.

"KANTAR завершает второе исследование, и у нас уже есть результаты - оценка реальных объемов "черного" рынка в украинской игорной индустрии.

Результаты существенно хуже, чем мы ожидали. Доля нелегального рынка в денежном выражении выросла с 52,1% до 56,7%. Объем нелегального рынка составляет не менее 61,6 млрд грн. Текущий тренд очевиден: нелицензированный сегмент агрессивно растет и продолжает отбирать долю у легального рынка. Украинские игроки продолжают мигрировать в серую зону. Более 80,6% опрошенных уже играли в онлайн-казино или делали ставки через нелегальных операторов в течение последних трех месяцев", - подчеркнул Когут.

СПРАВОЧНО. Репрезентативное исследование проводилось среди 2500 респондентов на базе Kantar Access Panel - платформы, позволяющей анализировать поведение потребителей, проводить репрезентативные опросы и тестировать рекламу, бренды и продукты.

Опрос KANTAR выявил основные причины, по которым украинцы выбирают нелегальные онлайн-казино: скорость выплат (49% респондентов), отсутствие ограничений на игру (44%), лучшие бонусы (37%), возможность оптимизации налогов (25%), более удобная регистрация (18%). Среди мотивации выбора игроками нелегальных казино - возможность игры и получения выигрыша с помощью криптовалют (6%) и обход законодательно установленных возрастных ограничений (2%).

При оценке уровня знания брендов организаторов азартных игр выяснилось, что 15 из ТОП-30 брендов, которые знают и которыми пользуются потребители, принадлежат нелегальным игорным платформам. В целом в рамках исследования анализировалось восприятие 56 брендов организаторов азартных игр - как легальных, так и нелегальных, определенных операторами и участниками рынка.

Исследование во второй раз продемонстрировало, что среди фундаментальных причин тенизации рынка наиболее существенными являются: неэффективная блокировка нелегальных игорных платформ; административные ограничения, вводимые в отношении легальных операторов и игроков; бесперебойное функционирование в банковской системе "квазипроцессингов", обслуживающих нелегальные казино; политические конфликты и связанное с ними репутационное давление вокруг игорной индустрии. Кроме того, в отличие от легальных компаний, "нелегалы" используют для расчетов мискодинг и имеют лучшие условия для продвижения своих продуктов: они не ограничены в рекламных и маркетинговых инструментах, тогда как реклама лицензированных операторов строго регламентирована законодательством.

"Сегодня блокировка нелегальных операторов, к сожалению, происходит крайне медленно, тогда как большинство регуляторных ограничений сосредоточено именно на лицензированном сегменте. Для сокращения объема нелегального рынка нужна качественная государственная программа борьбы с нелегальным гемблингом. Если ситуация останется status quo и легальный рынок продолжат "зажимать" под видом борьбы с лудоманией, переформатирование рынка в пользу нелегалов только ускорится. Украинцы и в дальнейшем будут массово переходить в нерегулируемый сегмент, а государство - терять налоговые поступления из-за тенизации отрасли", - отметил Когут.

Ранее пресс-служба АУОГБ сообщала, что ключевой проблемой в борьбе с "черным" рынком остается затянутая процедура блокировки нелегальных сайтов: для закрытия одного нелегального онлайн-казино требуется не менее 10 дней, тогда как зеркальные сайты-клоны создаются за 1–2 дня.

В феврале 2026 года Ассоциация предложила регулятору новый алгоритм блокировки нелегальных доменов, однако он до сих пор не внедрен. Предложенный механизм предусматривает мгновенную блокировку нелегальных сайтов и уже используется НБУ и СНБО для блокировки фишинговых ресурсов.

По прогнозам президента АУОГБ, по итогам I квартала 2026 года ожидается снижение выручки легального сегмента более чем на 10-15%, что, очевидно, приведет к сокращению налоговых поступлений от отрасли в 2026 году.

В сентябре 2025 года компании KANTAR, Gradus и Factum Group провели независимые комплексные исследования уровня тенизации игорной индустрии. По их результатам, доля нелегального сегмента составляла от 39% до 53% рынка.

По прогнозам международной компании H2 Gambling Capital, к 2030 году доля нелегального гемблинга в Украине может вырасти до 58%.

Международная компания KANTAR проводит независимое исследование украинского игорного рынка один раз в полгода. Следующее исследование запланировано на сентябрь–октябрь 2026 года.#

СПРАВОЧНО. По предварительным данным ГНСУ, совокупная выручка украинского рынка iGaming в 2025 году составила 47,1 млрд грн. По оценкам Ассоциации украинских операторов игорного бизнеса, фактическая годовая выручка отрасли в 2025 году превысила 62,07 млрд грн. Разница в оценках объемов рынка связана с тем, что не все операторы подали годовую отчетность из-за прекращения действия лицензий.

В 2025 году украинская игорная индустрия уплатила в государственный бюджет 17,4 млрд грн налогов. В период с 2021 по 2025 год объем уплаченных отраслью налогов вырос в 72 раза (ФОТО 3). Динамика налоговых поступлений: в 2021 году - 0,24 млрд грн; в 2022 году - 0,72 млрд грн; в 2023 году - 10,4 млрд грн; в 2024 году - 17,1 млрд грн; в 2025 году - 17,4 млрд грн.

Ассоциация украинских операторов игорного бизнеса (АУОИБ) - независимая саморегулируемая организация, объединяющая восемь крупнейших лицензированных операторов игорной индустрии Украины. Члены Ассоциации украинских операторов игорного бизнеса являются крупнейшими налогоплательщиками в отрасли и обеспечивают около 82% всех налоговых поступлений индустрии. Целью деятельности Ассоциации является содействие развитию легального рынка азартных игр, формирование прозрачных правил работы, повышение стандартов ответственной игры и противодействие нелегальному игорному бизнесу.