В Украине запущен единый идентификатор в сетях всех национальных мобильных операторов

Интеграция с "Киевстар", Vodafone Украина и lifecell, наряду с ранее осуществлённым внедрением в "Укртелеком", создаёт инфраструктуру для безопасной рекламы и суверенной экономики данных в Украине.

КИЕВ, 21 мая 2026

В Украине запущена единая инфраструктура телеком-идентификации с полным покрытием мобильной аудитории, построенная на базе технологии myGaru и интегрированная с сетями трех украинских мобильных операторов — Киевстар, Vodafone Украина и lifecell. Ранее о внедрении myGaru также сообщил оператор фиксированной связи "Укртелеком". Запуск означает, что в Украине реализовано полное покрытие мобильной абонентской базы операторов единой системой телеком-идентификации в рамках партнерской экосистемы myGaru.

Технология myGaru сочетает телеком-идентификацию с цифровой рекламной экосистемой, позволяя точнее доставлять рекламу в мобильных приложениях, на веб-сайтах, в формате addressable TV и на цифровых платформах, в частности Google, Meta, TikTok и Telegram.

В отличие от привычных cookie или других онлайн-идентификаторов, телеком-идентификация работает на сетевых данных мобильного оператора. Это обеспечивает лучшую защиту персональных данных и стабильную работу независимо от браузерных ограничений или мобильных операционных систем.

"Для Киевстара важно не только обеспечивать качественную связь, но и защищать абонентов в цифровом пространстве. Сторонние cookie-файлы и девайс-идентификаторы, которые компании используют для сбора поведенческих данных и рекламы, в то же время позволяют кому угодно — в частности иностранным спецслужбам — отслеживать действия украинцев в сети. Внедрение технологии myGaru — это шаг к инновационному рекламному пространству, которое сочетает эффективность для бизнеса, защиту конфиденциальности пользователей и ответственный подход к безопасности данных", — комментирует Андрей Железняк, директор по BigData в Киевстаре.

"Мы сосредоточены на том, чтобы развитие новых решений в сфере данных сочетало инновационность с ответственностью перед клиентами, — комментирует Сергей Бориславский, директор по развитию цифровых продуктов Vodafone Украина. — Мы подтверждаем высокий уровень защищенности нашей сети и сохранности данных абонентов, что является базовым принципом при внедрении любых новых технологий, включая кросс-телеком-идентификацию на базе технологии myGaru. В то же время, как один из пионеров рынка операторских Big Data-услуг в Украине, мы видим значительный потенциал кросс-телеком-идентификации для развития прозрачной и эффективной экосистемы работы с данными, обеспечивающей баланс между бизнес-ценностью и защитой конфиденциальности пользователей".

"Для lifecell принципиально важно, что внедрение новых технологий не меняет базового подхода: персональные данные абонентов не передаются и не используются для их индивидуального отслеживания. Решение на базе myGaru работает исключительно с обезличенными и агрегированными данными внутри защищенной инфраструктуры оператора. Это позволяет рынку получить современный инструмент для развития цифровых сервисов, не нарушая конфиденциальность пользователей", — отметила Екатерина Шульга, руководитель проектов и программ Big Data в lifecell.

Для бизнеса телеком-идентификация открывает новые возможности повышения эффективности рекламных расходов. Компании смогут точнее связывать рекламные показы с полезными действиями пользователей, надежно ограничивать частоту показов одному пользователю в рамках одной кампании и измерять результативность рекламы в режиме реального времени. Это приобретает особую важность на фоне стремительного внедрения искусственного интеллекта в рекламную индустрию.

Помимо телеком-идентификации, позволяющей компаниям анализировать свою аудиторию, myGaru также обеспечивает безопасный механизм совместного анализа данных между компаниями. Персональные данные не передаются между сторонами, а обрабатываются в защищенной среде. Компании могут получать совместную обобщенную аналитику через специальный защищенный механизм — дата-клин-рум myGaru с использованием агрегированных обезличенных данных.

"Идентификация является фундаментом работы с данными — без нее невозможны ни корректный сбор, ни совместное использование данных, ни последующая активация рекламных коммуникаций. Кросс-телеком ID формирует единый стандарт идентификации для рынка данных, создавая условия для развития суверенной экономики данных в Украине", — комментирует основатель и CEO myGaru Виталий Морозенко.

В Украине рекламный сервис на базе кросс-телеком ID предоставляет агентство GlobalDigital, аналитический функционал обеспечивает платформа Nexinsight, а официальным оператором платформы myGaru на украинском рынке является компания Adtech.

О myGaru

myGaru — отмеченная наградами платформа телеком-идентификации и совместной работы с данными. Основанная в 2019 году, компания работает с телеком-операторами, ритейлерами, издателями и рекламодателями для обеспечения безопасной, анонимизированной, когортной работы с данными. Построенная как deep-tech-инфраструктура для суверенных экосистем данных, myGaru помогает удерживать ценность данных в пределах локальной экономики и способствует инновациям через равный доступ к данным.

Дарья Титова Моб: +380 97 549 1891 | email: [email protected]

