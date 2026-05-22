ЕС на год отменил пошлины на часть удобрений, но не для РФ и Беларуси

Совет ЕС принял решение на один год приостановить действие таможенных пошлин на отдельные азотные удобрения, однако это не коснется продукции из России и Беларуси.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

Каких удобрений касается решение

Речь идет о ключевых азотных удобрениях, которые используются в сельском хозяйстве ЕС, в частности о мочевине и аммиаке.

В Совете ЕС заявили, что это решение должно обеспечить европейским фермерам лучший доступ к удобрениям и снизить расходы аграрного сектора.

По оценкам Еврокомиссии, фермеры и производители удобрений в ЕС смогут сэкономить около 60 млн евро на импортных пошлинах.

Что будет с импортом из РФ и Беларуси

В ЕС подчеркнули, что решение не будет распространяться на продукцию из России из-за ее войны против Украины.

Также таможенные льготы не будут применяться к товарам из Беларуси из-за ее поддержки России.

В Совете ЕС заявили, что это решение также направлено на уменьшение зависимости Евросоюза от российских и белорусских удобрений.

Решение вступит в силу на следующий день после публикации в официальном журнале ЕС и будет действовать в течение года.

