ЕС на год отменил пошлины на часть удобрений, но не для РФ и Беларуси
Совет ЕС принял решение на один год приостановить действие таможенных пошлин на отдельные азотные удобрения, однако это не коснется продукции из России и Беларуси.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе Совета ЕС.
Каких удобрений касается решение
Речь идет о ключевых азотных удобрениях, которые используются в сельском хозяйстве ЕС, в частности о мочевине и аммиаке.
В Совете ЕС заявили, что это решение должно обеспечить европейским фермерам лучший доступ к удобрениям и снизить расходы аграрного сектора.
По оценкам Еврокомиссии, фермеры и производители удобрений в ЕС смогут сэкономить около 60 млн евро на импортных пошлинах.
Что будет с импортом из РФ и Беларуси
В ЕС подчеркнули, что решение не будет распространяться на продукцию из России из-за ее войны против Украины.
Также таможенные льготы не будут применяться к товарам из Беларуси из-за ее поддержки России.
В Совете ЕС заявили, что это решение также направлено на уменьшение зависимости Евросоюза от российских и белорусских удобрений.
Решение вступит в силу на следующий день после публикации в официальном журнале ЕС и будет действовать в течение года.
