Враг атаковал Богодухов беспилотником: известно о восьми пострадавших
Сегодня, 24 мая, российские войска нанесли удар с помощью БПЛА по городу Богодухов в Харьковской области, в результате чего есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Раненые
- Как отмечается, 66-летний мужчина и 68-летняя женщина с осколочными ранениями были госпитализированы.
- Также острую реакцию на стресс перенесли 48-летний мужчина и 49-летняя женщина. Медики оперативно оказали необходимую помощь.
Позже Синегубов сообщил, что количество пострадавших в результате вражеского удара по г. Богодухов увеличивается.
- 36-летний, 47-летний и 53-летний мужчины с взрывными травмами госпитализированы.
- Также медики доставили в больницу 33-летнюю женщину, которая также получила взрывное ранение.
Сообщается, что состояние всех пострадавших — средней степени тяжести. Всем оказывается медицинская помощь.
Повреждения
По данным главы ОГА, повреждены 15 автомобилей и остекление окон многоквартирного дома.
Экстренные службы устраняют последствия вражеского обстрела
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
School Bus
показать весь комментарий24.05.2026 10:42 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль