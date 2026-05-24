Враг атаковал Богодухов беспилотником: известно о восьми пострадавших

Сегодня, 24 мая, российские войска нанесли удар с помощью БПЛА по городу Богодухов в Харьковской области, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Раненые

Как отмечается, 66-летний мужчина и 68-летняя женщина с осколочными ранениями были госпитализированы.

Также острую реакцию на стресс перенесли 48-летний мужчина и 49-летняя женщина. Медики оперативно оказали необходимую помощь.

Позже Синегубов сообщил, что количество пострадавших в результате вражеского удара по г. Богодухов увеличивается.

36-летний, 47-летний и 53-летний мужчины с взрывными травмами госпитализированы.

Также медики доставили в больницу 33-летнюю женщину, которая также получила взрывное ранение.

Сообщается, что состояние всех пострадавших — средней степени тяжести. Всем оказывается медицинская помощь.

Повреждения

По данным главы ОГА, повреждены 15 автомобилей и остекление окон многоквартирного дома.

Экстренные службы устраняют последствия вражеского обстрела