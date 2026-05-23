Новости


Россияне массированно атакуют объекты "Нафтогаза" на Харьковщине и Полтавщине: есть масштабные пожары, повреждено оборудование

Удары по "Нафтогазу"

Уже более суток российские войска ведут массированные атаки на нефтегазовые объекты Группы "Нафтогаз" в Харьковской и Полтавской областях.

Об этом сообщили в "Нафтогазе", передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Отмечается, что имеются серьезные повреждения оборудования и масштабные пожары.

Персонал успели эвакуировать.

На местах работают все соответствующие службы.

Ситуация сложная

В компании отмечают, что ситуация остается сложной. Оценить последствия атак пока невозможно из-за опасности повторных ударов.

А чому? А тому що на потужності з виробництва "шахедів" на кацапстані всім похер. Адже шоу з палаючими бочками виглядає набагато ефектніше.
23.05.2026 16:55 Ответить
Потужності з виробництва шахедів по-перше, дуже добре захищені. А по-друге, це просто складальні цехи, які, в разі поразки, можна перенести куди завгодно. Наші виробництва вони вразити теж не здатні.
23.05.2026 17:07 Ответить
с такими темпами можем и летом быть без газа
23.05.2026 17:12 Ответить
 
 