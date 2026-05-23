Россияне массированно атакуют объекты "Нафтогаза" на Харьковщине и Полтавщине: есть масштабные пожары, повреждено оборудование
Уже более суток российские войска ведут массированные атаки на нефтегазовые объекты Группы "Нафтогаз" в Харьковской и Полтавской областях.
Об этом сообщили в "Нафтогазе", передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Отмечается, что имеются серьезные повреждения оборудования и масштабные пожары.
Персонал успели эвакуировать.
На местах работают все соответствующие службы.
Ситуация сложная
В компании отмечают, что ситуация остается сложной. Оценить последствия атак пока невозможно из-за опасности повторных ударов.
