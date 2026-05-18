РФ нанесла удар тремя баллистическими ракетами по объектам "Нафтогаза" в Днепропетровской области

Вечером в понедельник, 18 мая, российские войска нанесли удар тремя баллистическими ракетами по объектам Группы "Нафтогаз" в Днепропетровской области.

Об этом в соцсети Facebook сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно об атаке?

"Очередная массированная российская атака на объекты нефтегазовой инфраструктуры Группы "Нафтогаз". Враг активно использует баллистику. Вчера и сегодня почти непрерывно продолжается атака дронов, а только что был нанесен удар сразу 3-мя баллистическими ракетами по активам в Днепропетровской области", — говорится в сообщении.

По словам Корецкого, в результате атаки имеются повреждения и разрушения.

"Оценить их масштаб можно будет только после отбоя тревоги. Самое главное на данный момент — персонал атакованных объектов не пострадал", — сообщил чиновник.

Он добавил, что на прошлой неделе под массированным обстрелом баллистических снарядов находилась инфраструктура "Нафтогаза" в Полтавской области.

Напомним:

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 мая российские оккупанты нанесли удары дронами по объектам критической инфраструктуры Группы "Нафтогаз" в Днепропетровской области.

