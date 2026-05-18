РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4892 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Днепропетровщины
1 529 10

РФ нанесла удар тремя баллистическими ракетами по объектам "Нафтогаза" в Днепропетровской области

взрывы, дым

Вечером в понедельник, 18 мая, российские войска нанесли удар тремя баллистическими ракетами по объектам Группы "Нафтогаз" в Днепропетровской области.

Об этом в соцсети Facebook сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно об атаке?

"Очередная массированная российская атака на объекты нефтегазовой инфраструктуры Группы "Нафтогаз". Враг активно использует баллистику. Вчера и сегодня почти непрерывно продолжается атака дронов, а только что был нанесен удар сразу 3-мя баллистическими ракетами по активам в Днепропетровской области", — говорится в сообщении.

По словам Корецкого, в результате атаки имеются повреждения и разрушения.

"Оценить их масштаб можно будет только после отбоя тревоги. Самое главное на данный момент — персонал атакованных объектов не пострадал", — сообщил чиновник.

Он добавил, что на прошлой неделе под массированным обстрелом баллистических снарядов находилась инфраструктура "Нафтогаза" в Полтавской области.

Читайте также: Обстрел Полтавщины 5 мая: в больнице скончался сотрудник "Нафтогаза" Сергей Клименко

Напомним:

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 мая российские оккупанты нанесли удары дронами по объектам критической инфраструктуры Группы "Нафтогаз" в Днепропетровской области.

Смотрите также: Рашисты атаковали объекты критической инфраструктуры "Нафтогаза" на Днепропетровщине. ВИДЕО

Автор: 

Нафтогаз (3057) россия (97570) атака (1439) баллистические ракеты (562) Днепропетровская область (5205)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
нічо - зараз вилізе НАЙВЕЛИЧНІШИЙ вбирить 2 дронами по балконам і скаже щось там Европі що їм робити
показать весь комментарий
18.05.2026 23:10 Ответить
+8
Сразу у відповідь бити по їх підстанціях і іншому .
показать весь комментарий
18.05.2026 23:10 Ответить
+8
Ну тепер "лідер", повинен пообіцяти "потужну відповідь"... Наприклад, по "ямальському хресту".

P.s. "«Ямальський хрест» - це стратегічно важливий газотранспортний вузол у Західному Сибіру (Ямало-Ненецький автономний округ, РФ), де в одному місці сходяться 17 магістральних газопроводів. Через нього транспортується близько 85% усього природного газу, що видобувається Росією, який потім живить європейську частину країни та йде на експорт."
показать весь комментарий
18.05.2026 23:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
нічо - зараз вилізе НАЙВЕЛИЧНІШИЙ вбирить 2 дронами по балконам і скаже щось там Европі що їм робити
показать весь комментарий
18.05.2026 23:10 Ответить
Сразу у відповідь бити по їх підстанціях і іншому .
показать весь комментарий
18.05.2026 23:10 Ответить
Ну тепер "лідер", повинен пообіцяти "потужну відповідь"... Наприклад, по "ямальському хресту".

P.s. "«Ямальський хрест» - це стратегічно важливий газотранспортний вузол у Західному Сибіру (Ямало-Ненецький автономний округ, РФ), де в одному місці сходяться 17 магістральних газопроводів. Через нього транспортується близько 85% усього природного газу, що видобувається Росією, який потім живить європейську частину країни та йде на експорт."
показать весь комментарий
18.05.2026 23:12 Ответить
Много вопросов. например 3 года назад презентовали подводные дроны и с тех пор тишина. Ударов по Керченскому мосту почему то нет.
показать весь комментарий
18.05.2026 23:17 Ответить
Лідор вчора так вєбав по маскві, що аж дим пішов. Ну і не втік💩
показать весь комментарий
18.05.2026 23:12 Ответить
Втече, коли буде відповідь...

"Зеленський: На наступному тижні буде значна кількість контактів з європейськими партнерами Джерело: https://censor.net/ua/n4003701"
показать весь комментарий
18.05.2026 23:33 Ответить
Не стогніть і не жуйте соплі а лупіть по рашистських стратегічних об'єктах. Особливо по московських аеропортах і літаках. Зробіть над Сосією безполітну зону.
показать весь комментарий
18.05.2026 23:14 Ответить
Для цього потрібні 3-4 України об"єктивно
показать весь комментарий
18.05.2026 23:21 Ответить
Очевидно производство у рашки мощнее. Наши уже второй день копят дроны. Так и нет ответа - почему не бьем по Алабуге.
показать весь комментарий
18.05.2026 23:15 Ответить
нічого не копят - просто зараз Україна масово атакує Московію - ось знайди цей телеграм канал і насолоджуйся "Радар по всей России | БПЛА -"
показать весь комментарий
18.05.2026 23:21 Ответить
 
 