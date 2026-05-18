РФ вдарила трьома балістичними ракетами по об’єктах "Нафтогазу" на Дніпропетровщині
Ввечері понеділка, 18 травня, російські війська вдарили трьома балістичними ракетами по об'єктах Групи "Нафтогаз" у Дніпропетровській області.
Про це в соцмережі фейсбук повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо про атаку?
"Чергова масована російська атака на об’єкти нафтогазової інфраструктури Групи Нафтогаз. Ворог активно використовує балістику. Вчора та сьогодні майже безперервно триває дронова атака, а щойно був удар одразу 3-ма балістичними ракетами по активах на Дніпропетровщині", - йдеться у повідомленні.
За словами Корецького, внаслідок атаки є пошкодження та руйнування.
"Оцінити їхній масштаб можна буде лише після відбою тривоги. Найголовніше станом на цю хвилину — персонал атакованих об’єктів не постраждав", - поінформував посадовець.
Він додав, що минулого тижня під масованим обстрілом балістики перебувала інфраструктура Нафтогазу на Полтавщині.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялося, що у ніч на 18 травня російські окупанти вдарили дронами по об'єктах критичної інфраструктури Групи Нафтогаз на Дніпропетровщині.
P.s. "«Ямальський хрест» - це стратегічно важливий газотранспортний вузол у Західному Сибіру (Ямало-Ненецький автономний округ, РФ), де в одному місці сходяться 17 магістральних газопроводів. Через нього транспортується близько 85% усього природного газу, що видобувається Росією, який потім живить європейську частину країни та йде на експорт."
