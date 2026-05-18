РФ вдарила трьома балістичними ракетами по об’єктах "Нафтогазу" на Дніпропетровщині

Ввечері понеділка, 18 травня, російські війська вдарили трьома балістичними ракетами по об'єктах Групи "Нафтогаз" у Дніпропетровській області.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо про атаку?

"Чергова масована російська атака на об’єкти нафтогазової інфраструктури Групи Нафтогаз. Ворог активно використовує балістику. Вчора та сьогодні майже безперервно триває дронова атака, а щойно був удар одразу 3-ма балістичними ракетами по активах на Дніпропетровщині", - йдеться у повідомленні.

За словами Корецького, внаслідок атаки є пошкодження та руйнування.

"Оцінити їхній масштаб можна буде лише після відбою тривоги. Найголовніше станом на цю хвилину — персонал атакованих об’єктів не постраждав", - поінформував посадовець.

Він додав, що минулого тижня під масованим обстрілом балістики перебувала інфраструктура Нафтогазу на Полтавщині.

Читайте також: Обстріл Полтавщини 5 травня: у лікарні помер працівник "Нафтогазу" Сергій Клименко

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у ніч на 18 травня російські окупанти вдарили дронами по об'єктах критичної інфраструктури Групи Нафтогаз на Дніпропетровщині.

Дивіться також: Рашисти атакували об’єкти критичної інфраструктури "Нафтогазу" на Дніпропетровщині. ВIДЕО