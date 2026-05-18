РФ вдарила трьома балістичними ракетами по об’єктах "Нафтогазу" на Дніпропетровщині

Ввечері понеділка, 18 травня, російські війська вдарили трьома балістичними ракетами по об'єктах Групи "Нафтогаз" у Дніпропетровській області.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо про атаку?

"Чергова масована російська атака на об’єкти нафтогазової інфраструктури Групи Нафтогаз. Ворог активно використовує балістику. Вчора та сьогодні майже безперервно триває дронова атака, а щойно був удар одразу 3-ма балістичними ракетами по активах на Дніпропетровщині", - йдеться у повідомленні.

За словами Корецького, внаслідок атаки є пошкодження та руйнування.

"Оцінити їхній масштаб можна буде лише після відбою тривоги. Найголовніше станом на цю хвилину — персонал атакованих об’єктів не постраждав", - поінформував посадовець.

Він додав, що минулого тижня під масованим обстрілом балістики перебувала інфраструктура Нафтогазу на Полтавщині.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 18 травня російські окупанти вдарили дронами по об'єктах критичної інфраструктури Групи Нафтогаз на Дніпропетровщині.

Топ коментарі
+13
нічо - зараз вилізе НАЙВЕЛИЧНІШИЙ вбирить 2 дронами по балконам і скаже щось там Европі що їм робити
18.05.2026 23:10 Відповісти
+8
Сразу у відповідь бити по їх підстанціях і іншому .
18.05.2026 23:10 Відповісти
+8
Ну тепер "лідер", повинен пообіцяти "потужну відповідь"... Наприклад, по "ямальському хресту".

P.s. "«Ямальський хрест» - це стратегічно важливий газотранспортний вузол у Західному Сибіру (Ямало-Ненецький автономний округ, РФ), де в одному місці сходяться 17 магістральних газопроводів. Через нього транспортується близько 85% усього природного газу, що видобувається Росією, який потім живить європейську частину країни та йде на експорт."
18.05.2026 23:12 Відповісти
Много вопросов. например 3 года назад презентовали подводные дроны и с тех пор тишина. Ударов по Керченскому мосту почему то нет.
18.05.2026 23:17 Відповісти
Вспомни ,кто их презентовал и сразу всё станет на свои места.....
19.05.2026 02:42 Відповісти
Лідор вчора так вєбав по маскві, що аж дим пішов. Ну і не втік💩
18.05.2026 23:12 Відповісти
Втече, коли буде відповідь...

"Зеленський: На наступному тижні буде значна кількість контактів з європейськими партнерами Джерело: https://censor.net/ua/n4003701"
18.05.2026 23:33 Відповісти
Не стогніть і не жуйте соплі а лупіть по рашистських стратегічних об'єктах. Особливо по московських аеропортах і літаках. Зробіть над Сосією безполітну зону.
18.05.2026 23:14 Відповісти
Для цього потрібні 3-4 України об"єктивно
18.05.2026 23:21 Відповісти
Та на ні ...для цього потрібно менше під#р#в воровато-пейсатих...
19.05.2026 02:43 Відповісти
Очевидно производство у рашки мощнее. Наши уже второй день копят дроны. Так и нет ответа - почему не бьем по Алабуге.
18.05.2026 23:15 Відповісти
нічого не копят - просто зараз Україна масово атакує Московію - ось знайди цей телеграм канал і насолоджуйся "Радар по всей России | БПЛА -"
18.05.2026 23:21 Відповісти
 
 